Parite ne demek? Parite nasıl hesaplanır?
Parite sözcüğü ekonomi haberlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Peki, parite ne demektir? Parite hesaplaması nasıl yapılır?
Parite özellikle döviz işlemlerinde karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bir ekonomi terimi olan parite ne anlama gelir?
PARİTE NEDİR?
Parite, bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir. Yani en kolay anlatım ile ülkelerin para birimlerinin birbirlerine oranına parite denir.
Parite çiftleri, iki farklı para biriminin uluslararası para piyasasında kabul görmüş sembolleri üzerinden oluşturulur. Parite çiftlerindeki ilk üç karakter baz dövizi, son üç karakter ise karşıt dövizi simgeler. Örneğin Euro ve Amerikan Doları paritesi, EURUSD olarak adlandırılır. Amerikan Doları ve Türk Lirası paritesi ise USDTRY olarak adlandılır.
PARİTE NASIL HESAPLANIR?
Euro: 3 TL Dolar: 2 TL ise, Euro-Dolar paritesi 3/2= 1,5 olacaktır. Bu durumda, Dolar-Euro paritesi ise 2/3=0,66 olacaktır.
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