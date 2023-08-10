Dolar ve Euro ne kadar oldu? 10 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:40

Güncelleme: 10.08.2023 - 09:51

Bankacılar Merkez Bankası'nın (TCMB) seçim sonrasında başlayan rasyonel politikalara geçiş sürecindeki değişimlerin etkisiyle geçen hafta net rezervlerinin 5 milyar dolara yakın toplam rezervlerinin ise 2 milyar dolara yakın arttığını hesaplıyor.

Bankacılar rezerv artışlarının, KKM dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesinin önemine dikkat çekiyorlar. Ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık KKM dönüşü olduğunu tahmin eden bankacılar kur farkı ödemelerinin de bu ay zirvede olacağını hesaplıyor.

ŞİMŞEK: ENFLASYON BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE ARTIŞA DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan açıklamalarında, "Merkez Bankası’nın da tahminlerinden göreceğiniz gibi, enflasyon önümüzdeki birkaç ay içerisinde geçici bazı faktörler nedeniyle artışa devam edecek. Amacımız, bir geçiş dönemi sonrası kalıcı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek" dedi ve ekledi:

"Türkiye'ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek."

Bu hafta ekonomi yönetimi cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla altın ithalatını azaltacak kararlar da açıkladı.

Dolar TL saat 09.35 civarında 27.03, Euro TL ise aynı dakikalarda 29.76 bandında işlem görüyor.

MOODY'S: ÖNGÖRÜLEBİLİR POLİTİKA KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMLU

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 8 Ağustos tarihli notunda Türkiye'ye ilişkin yayımladığı notta "Yeni ekonomi ekibi enflasyonu düşürmeye, Türkiye'nin büyük dış dengeziliklerini azaltmaya ve mali disiplini sağlamaya kararlı ve para politikası ile mali politikanın yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladılar" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika oluşturulması kredi notu açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti. Ancak, bu değişimlerin, özellikle de ekonomik büyümenin hayal kırıklığı yaratması hâlinde ne kadar dayanıklı olacağı zamanla görülecek" denildi.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları Çin'in deflasyona girmesinin etkisi ile gerilerken, yatırımcılar ise bugün açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin izleyeceği yolu etkileyebilecek ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli.

Piyasalar, enflasyonun ılımlı hâle gelmesi ve resesyona girilmeden yavaşlama ihtimalinin kuvvetlenmesi nedeniyle Fed'in bu yıl için %50 olasılıkla faiz artırımlarını bitirdiğini fiyatlıyorlar.