Dolar ve Euro ne kadar oldu? (10 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:27

Güncelleme: 10.05.2023 - 09:27

Başta ekonomi olmak üzere iktidarın mevcut poltiikalarında değişim getirebileceği beklentisi nedeniyle 14 Mayıs seçimleri piyasalarda yakından takip ediliyor.

İç veri gündeminde ise mart ayına ilişkin işsizlik ve sanayi üretimi verileri yer alıyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin devam etmesi sebebiyle martta yıllık bazda yüzde 1.45 daralması bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Danıştay'ın 155. kuruluş yıldönümü Batman ve Mardin mitinglerinde toplam üç konuşması bulunuyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün bir cenaze törenine ve Aydın ile Kütahya'da düzenlenecek mitinglere katılacak.

DOLAR TL YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 4.1 DEĞER KAYBETTİ

Seçime günler kala dolar/TL 19.5305 seviyesinden güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.6 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Serbest piyasada 21,4100 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,4120 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21.3950 lira olmuştu.

TCMB REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ



Artan döviz ilgisi ile TCMB rezervleri son haftalarda belirgin düşüşte. İthalat kısıtlamaları sonrası yüksek seyreden altın talebi ise TCMB altın rezervlerinden karşılanıyor. Altın rezervleri 100 ton civarında azaldı.

Hazine Mayıs ayı iç borçlanma programını dün tamamladı. Seçim öncesi tamamlanan Mayıs programında 40 milyar TL civarı iç borçlanma gerçekleştirildi. Aylık hedef 50 milyar TL idi. Hazine'nin 12 Haziran'a kadar iç piyasada düzenleyeceği bir borçlanma ihalesi bulunmuyor.

Hafta başına kadar son sekiz işlem gününün yedisinde düşüş kaydeden Borsa İstanbul'da yılın başındaki zirveye kıyasla yüzde 22.3 geriledikten sonra toparlanma görülüyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Nisan ayının son üç haftasında 17 milyar dolar artan KKM 109 milyar dolara ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Bugün açıklanacak olan ve yatırımcılar tarafından yakından izlenen ABD enflasyonu, belirgin bir düşüş göstermezse ABD'de yıl sonuna kadar faiz indirimlerinin başlayacağı tahminleri güç kaybedebilir.

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülkenin 31.4 trilyon dolar seviyesindeki borç tavanını yükseltme konusunda dün anlaşmaya varamadı. Taraflar görüşmelere devam ediyor.