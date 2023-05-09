Seçim öncesi Merkez Bankası 50 milyar dolar sattı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:14

Güncelleme: 09.05.2023 - 13:23

Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Ancak seçim öncesi dövize talebin artmasıyla döviz kurları yükseldi.

Yönetim de buna önlem olarak yeni adımlar atıyor. Örneğin, kur korumalı mevduatı (KKM) cazip kılmak için bir ayda dört düzenleme getirilmiş, faiz sınırı kaldırılmıştı.

Merkez Bankası son bir ayda yani seçim yaklaştıkça müdahaleleri daha da artırdı. ‘Arka kapı’ satışlarının artmasıyla rezervler de hızla eriyor. Merkez Bankası bu nedenle döviz rezervini desteklemek için altın satmaya da başlamıştı.

Bloomberg’in hesabına göre Merkez Bankası Aralık 2021’den Nisan 2023’e kadar 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti.

Bloomberg ekonomisti Selva Bahar Baziki'nin son paylaştığı veri Aralık 2021-20 Mart 2023 arasındaydı. Merkez Bankası bu dönemde 128 milyar dolar satmıştı.

'PİYASAYA MÜDAHALE İÇİN 49 MİLYAR DOLAR SATTI'

Bu hesaba göre Merkez Bankası son bir ayda piyasaya müdahale için ise 49 milyar dolar sattı.

Merkez Bankası’nın brüt altın ve döviz rezervleri, 14-21 Nisan haftasında 5,4 milyar dolar eridi. Bankanın swap hariç net rezerviyse eksi 49,5 milyar dolar seviyesinde.