Dolar ve Euro ne kadar oldu? 12 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:15

Güncelleme: 12.09.2023 - 09:15

Hazine dün 2 yıl vadeli gösterge ile başlayan eylül ayı iç borçlanma programına bugün 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ile 5 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracı ile devam edecek.

Eylülde 74.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 110 milyar TL iç borçlanma programlayan Hazine dün yaklaşık 1 milyar TL borçlandı.

Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak raydan çıkmış enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, geçen hafta açıkladığı Orta Vadeli Program ile (OVP) enflasyon beklentisini yukarı çekip, büyüme beklentisini düşürdü.

OVP ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin "negatif" olan kredi notu görünümünü makro-finansal istikrar üzerindeki riskleri ve ödemeler dengesi üzerindeki baskıları azaltan "daha alışılageldik ve tutarlı politika bileşimini" gerekçe göstererek "durağan" düzeyine yükseltti.

ERDOĞAN TAVİZ VERMEDİ

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir yandan OVP'ye desteğinin tam olduğunu belirtirken, diğer taraftan büyümeden "kesinlikle taviz" vermeyeceklerinin altını çizmesi büyümenin nasıl sağlanacağı, cari açığın daha ne kadar süre yüksek seyredeceği ve kamu borçlanması ve finansmanı konulardaki sorunların devam edeceği kanısını uyandırdı.

OVP'nin ardından ekonomi yönetimi, büyüme kompozisyonunu enflasyonu artırmayacak şekilde belirleyeceklerini, kuvvetli dış finansman beklediklerini, ancak cari açığı düşürmenin zaman alacağını ifade ettiler.

Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri Temmuz ayında 5.5 milyar dolarlık açığa işaret ederken veri detayı seçim sonrası net hata noksan kaleminden 12.5 milyar doların üzerinde giriş görüldü.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı ise yüzde 22.8 seviyesine ulaştı. Dolar/TL kuru 26.8850 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 28.89 seviyesinden alıcı buluyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı Perşembe günü açıklanacak 8 Eylül haftasına ilişkin TCMB net rezervlerinin 0.5 milyar dolar civarında azalış göstereceğini toplam rezervlerin ise yatay seyredeceğini öngördü.

TCMB'nin yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğünü azaltmak için geçen ay attığı adımların ardından KKM büyüklüğü ve KKM'den istenilen çıkışı yaratacak TL mevduat faizlerindeki yükseliş yakından izleniyor.

Bankaların mevduat faizi için gösterge kabul edilen 3 aya kadar olan mevduat faizi, TCMB verilerine göre 1 Eylül'de sona eren haftada 6.83 puan ile en azından 2007 yılına kadar giden uzun bir dönemin en keskin bir yükseliş kaydederek yüzde 37.59'a çıktı. Bir aylık mevduat faizinde ise 1.9 puan ile daha sınırlı bir artış gerçekleşti.

BDDK'nın verilerine göre KKM büyüklüğü 1 Eylül itibarıyla, 20 milyar lira ile sınırlı da olsa art arda ikinci defa haftalık bazda düşüş kaydetti. KKM büyüklüğünün 18 Ağustos'ta 3.41 trilyon lira ile zirve yapmış, 25 Ağustos'ta yaklaşık 40 milyar lira gerilemişti.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD'de yatırımcılar yarın açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisini bekliyorlar. Çekirdek tüketici fiyatlarındaki artışın Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 4.3'e gerilemesi, manşet enflasyonun ise yüzde 3.6'ya yükselmesi bekleniyor. Vadeli işlem piyasaları, Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme olasılığını yüzde 45 olarak fiyatlıyorlar.