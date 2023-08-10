Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 115.6 milyar dolar seviyesine yükseldi
Bakan Şimşek, MB rezervleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabsından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin artığı belirtti.
Rezerv biriktirmeye devam edecekelrini ifade eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz''
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 10, 2023
Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış…
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