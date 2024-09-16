Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Eylül 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 33,9430 liradan, avro 37,6700 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 33,9410 liradan alınan dolar, 33,9430 liradan satılıyor. 37,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6700 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 33,9260 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5600 lira olmuştu.
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