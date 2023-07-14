Dolar ve Euro ne kadar oldu? 16 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:58

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:58

İç veri gündeminde bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı öncesinde temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları izlenecek. Veri gündeminde Haziran ayı konut satış ve Mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri de yer alıyor.

Merkez Bankası (TCMB) kademeli bir faiz artışı sürecine girdiği mesajı verirken bir taraftan da sadeleşme adımları devam ediyor. Döviz politikalarını işlemcilerin daha "şeffaf" olarak nitelediği değişikliklere gidiyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Piyasalarda bugün TCMB'nin anketindeki makro tahminler ardından 20 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararına, ardından da enflasyon raporuna odaklanacak.

TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.

Hem temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.

ENFLASYONDA BELİRGİN ARTIŞ BEKLENİYOR



Ekonomistler TL'deki değer kaybı ve vergi artışlarının ve bunları takip eden zamların temmuz ayında enflasyonda belirgin bir aylık artışa neden olacağına dikkat çekiyorlar.

TCMB net uluslararası rezervleri kur seviyesi belirleme amaçlı rezerv satışlarına son verilmesiyle 7 Temmuz ile sona eren haftada 3.3 milyar dolar artışla 13.2 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 1.83 milyar dolar artışla 110.4 milyar dolara çıktı.

TL'yi savunmak için kamu bankaları aracılığı ile rezerv satışına da olanak sağlayan Hazine protokolünün kullanımına son verilmesiyle başlayan yükselişle birlikte son beş haftada 18.9 milyar dolar toparlanma yaşandı. Bankacılar ve yetkililer rezerv artışının devam etmesini bekliyor.

Dolar/TL saat 09.53'te 26.13 bandında işlem görürken Euro TL ise aynı dakikalarda zirvenin altında sınırlı düşüşle 29.30'dan işlem görüyor.



Aylardır devam eden müzakerelerin ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakılması ve takip eden sürecin AB, ABD ve Rusya ilişkilerine etkisi piyasaların da gündemine girdi.

Asya borsaları, ABD'de yavaşlayan enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay yapılacak bir faiz artırımının ardından para politikasında sıkılaşmaya ara vereceği beklentilerini artırmasıyla yükselirken bu yılın en iyi haftasını tamamlamaya hazırlanıyor.

Para piyasası işlemcileri Fed'in 26 Temmuz'da 25 baz puan artırıma gideceğine kesin gözüyle bakarken yılın geri kalanında faiz artırımlarının devam etmesine sadece yüzde 20 olasılık veriyorlar.