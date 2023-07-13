Euro'da yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 13 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:12

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar olan toplam rezervleri, bugün açıklanacak 7 Temmuz verisi ile 110.6 milyar dolara çıkacak.

Ekonomistler ve yetkililer TCMB'nin kur seviyesi belirlemek amaçlı döviz satışlarına son vermesi ardından rezervlerdeki yükselişin devam etmesini bekliyorlar.

Bu yükseliş, TCMB'nin bankalara KKM dönüşleri kaynaklı oluşan döviz satışı başlatmasına rağmen yaşanıyor. Döviz politikalarındaki bu değişimi işlemciler daha "şeffaf" olarak niteliyor.

REZERVLERDE 2 MİLYON ARTIŞ

TL'yi savunmak için kamu bankaları aracılığı ile rezerv satışına da olanak sağlayan Hazine protokolünün kullanımına son verilmesiyle başlayan yükselişle geçen hafta toplam rezervlerde yaklaşık 2 milyar dolar artış gerçekleşmiş olacak. Net rezervlerde ise artışının daha yüksek olması bekleniyor.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların satmak zorunda olduğu dövizleri rezervine kattığı için yılda 100 milyar dolara yakın rezerv elde edebiliyor. Seçimler öncesi bu tutarın tamamı, hatta bazen daha fazlası TL'nin değerine etki edecek şekilde piyasaya satılıyordu.

TCMB'nin ihracat haricinde turizm sektörünün kendi isteği ile bozdurduğu döviz tutarı, yabancıların konut ve vatandaşlık edinimi kaynaklı düzenli rezerv gelirleri, YUVAM hesapları ve yabancı ülkelerden sağladığı swap ve mevdutları da bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre piyasaya döviz satışı yapılmayan her işlem gününde bankanın net döviz pozisyonu neredeyse 2 milyar dolar artıyor.

Net rezervler 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.9 milyar dolar toparlandı.

TL BU AY DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 20 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL bu hafta gördüğü 26.17 seviyesindeki tarihi zirvesine yakın yatay bir seyir izliyor. TL Haziran ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybederken hem TL'deki değer kaybı hem de belirgin artırılan vergilerin enflasyonda da yükseltici etki yaratması bekleniyor.

Euro ise gün içi 29. 65'i görerek zirve tazeledi. Serbest piyasada 29,1140 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı 29,1160 lira olarak belirlendi.

Aylardır devam eden müzakerelerin ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakılması ve takip eden sürecin AB, ABD ve Rusya ilişkilerine etkisi piyasaların da gündemine girdi.

PİYASALAR YENİ FAİZ KARARI VE ENFLASYON RAPORUNU BEKLİYOR

Piyasalar TCMB'nin 20 Temmuz'daki faiz kararının ardından 27 Temmuz'daki enflasyon raporunu takip edecekler. TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün bir çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti.