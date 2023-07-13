Erdoğan açıkladı... Depremin ekonomiye maliyeti 104 milyar dolar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke ekonomisine maliyetinin toplam 104 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti. Erdoğan, yapımı tamamlanan konutların teslimatına da, Ekim ve Kasım aylarında başlanacağını aktardı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:41
Erdoğan açıkladı... Depremin ekonomiye maliyeti 104 milyar dolar!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü’ adlı konferansa video mesaj gönderdi.

Erdoğan “Depremin, ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız” dedi.

"311 BİN BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldığı depreme ilişkin Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu depremlerde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Depremin vurduğu 11 ilimizde 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler, fabrikalar zarar gördü. 14 milyon insanımız depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadı.” 

KONUTLARIN TESLİMATI İÇİN TARİH VERDİ!

Deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına başlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz.” 


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