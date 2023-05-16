Dolar ve Euro ne kadar oldu? (16 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:56

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:56

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçici sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. YSK seçimlerin 28 Mayıs’ta ikinci tura kaldığını açıkladı.



Merkez Bankası’nın son dönemde altın satışlarının da etkisiyle rezervleri daha da baskı altında. Ancak işlemciler vadeli işlemlerde döviz talebinin seçim öncesi seviyelerde olmadığına dikkat çekiyor.



TCMB’nin düzenlemeleriyle tahvil tutarak bilanço risklerini artırmak istemeyen bankalar ise TL mevduat faizlerini yüzde 40 civarına çekmiş durumda.

Bankacılar seçim sonuçlarına kamu kontrollü olmayan CDS piyasasında izlendiğini belirtirken Türkiye’nin risk priminin seçim öncesine göre 100 baz puandan fazla arttı.

Bankacılık endeksi dün yüzde 9.58 gerilerken BIST-100 endeksi .XU100 günü yüzde 6 üzeri düşüşle tamamladı.

Seçim öncesi son işlem gününde 19.59 TL'den kapanan dolar/TL kuru seçim sonrası ikinci gününde de yükselişini sürdürüyor.Seçimin ikinci tura kalmasıyla belirsizliğin artması Borsa İstanbul'a devre kestirirken, dolar kurunun da yükselişini hızlandırdı. Kur bugüne 19,69 TL'den başladı. Euro ise bugüne 21,4 TL'den başladı.

