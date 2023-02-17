Dolar ve Euro ne kadar oldu? (17 Şubat 2023)

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:57

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:57

Geçen hafta pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il daha sonra bunlara eklenen Elazığ ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. İlgili illerde olağanüstü hal da ilan edilirken 38,044 kişi hayatını kaybetti.

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin toplam maliyetinin 50 milyar doları aşacağını gösteriyor, tahminler 100 milyar dolara kadar ulaşıyor. Ayrıca depremin büyümede bu yıl 1-2 puan gerilemeye neden olması da genel beklenti haline geldi.

Devasa depremden zarar gören yolların ve iletim hatlarının, hastanelerin, konutların yeniden inşaası, barınma kaynaklı kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar maliyetlerin başlıcaları.

KREDİ KARTI HARCAMALARI DEPREMDEN DOLAYI YÜZDE 20 DÜŞTÜ



Sanayi üretimi için önemli bir öncü gösterge olan elektrik tüketimi depremin ilk günü ülke genelinde yüzde 11 gerilerken depremin ilk haftasında da yüzde 7 düşüş gösterdi.

Kredi kartı harcamaları depremin ilk haftasında Türkiye genelinde yüzde 20'ye yakın düşüş gösterirken ekonomistler günlük 200 milyon dolar civarında daha az ihracat yapıldığını da hesaplıyor.

Ekonomistler sadece bu öncü verinin bile ekonomik etkinin Türkiye geneline yayılacağını ve büyük olacağını göstermeye yeterli olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, depremin ardından işleme kapatılan Borsa İstanbul'da işlemlere tekrar başladı. İşlemler başlamadan bir gün önce düzenleyici kurumlar, uzmanların borsadaki düşüşlerin önünü alacak olarak nitelediği bir dizi önlem almıştı.

Alınan önlemler arasında en büyük etkiyi yaratabilecek olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılarak, hisse alım yükümlülüklerinin artırılması oldu. Buna göre asgari yüzde 10 olan hisse senedi oranı yüzde 30'a çıkarıldı.

TCMB bireysel emeklilik fonlarında tahvilden hisseye geçiş getiren düzenleme ile piyasada oluşabilecek likidite açığını gidermek için son iki günde yaklaşık nominal 6 milyar TL tutarında tahvil alımı yaptı. TCMB'nin toplam tahvil alımlarının 8 milyar TL'ye ulaşması ve kararın etkilediği tutarın tamamına denk gelen tahvilin TCMB tarafından bireysel emeklilik sisteminden bankalar aracılığıyla alınacağını gösteriyor.

Bugün iç veri gündeminde Ocak ayı konut satışları ile TCMB'nin önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi piyasa katılımcıları anketi sonuçları izlenecek.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL rekor seviyesi olan 18.8625'i görmesinin ardından bu sabah saat 0858'de 18.8510/18.8525 seviyesinde. Kur tarihi zirvelerini yenilese de deprem sonrasında TL, dolar karşısında anlamlı değişim göstermedi.

TCMB ayrıca dün bankalardan döviz ve altın işlemlerinde alım satım arasındaki farkı (spread) açmasını da istedi.

EURO TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20.0590 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.0610 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20.0960 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0674 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:44 itibarıyla yüzde 0.34 azalışla 1,0637'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0654, en yüksek 1,0722 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0674 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 17.02.2023 tarihinde 1,0632 ile son bir ayın en düşük, 02.02.2023 tarihinde ise 1,1033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

SEÇİM GÜNDEMİ

Depremin yarattığı yıkımın ardından 18 Haziran'a kadar yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yönelik tartışmaların iktidar çevreleri tarafından gündeme getirilmesi muhalefet tarafından tepki ile karşılandı.

Depremin ardından dikkatler henüz adayını açıklamamış olan muhalefetten ziyade iktidarın yapamadıklarına ve yaptıklarının yeterli olup olmadığına çevrildi.