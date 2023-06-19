Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:47

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:47

TCMB, başkanlık makamına Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını perşembe günü yapacak. Reuters anketine katılan uzmanlar çok geniş bir aralıkta tahminlerde bulunurken, tahminlerin medyanına göre politika faizinin 11.5 puan artışla yüzde 8.5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü.

Societe Generale, Orta Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu baş stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin yapacağı tahmin edilen sıkılaştırma için tahminlerin çok geniş bir aralıkta yer aldığına dikkat çekerek, "Faizin 650 baz puan artırılarak yüzde 15'e yükseltileceği, Erkan'ın ileride yeni artırımların da olacağını belirterek sıkılaştırma yanlısı mesajlar vereceği tahminimizde değişikliğe gitmedik" dedi.

Drimal, kademeli faiz artırımı, sıkılaştırma yanlısı mesajlar ve ortodoks politikalara kuvvetli bir yönelimin TL'nin değerini yaz aylarında korumak için yeterli olabileceğini öngördüklerini söyledi.

Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşan dolar/TL'de tarihi zirve geçen hafta görülen 23.77 seviyesi oldu.

TL'DE HAZİRAN AYI KAYBI 12.1

TL, bu zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17.6 değer kaybederken, sadece Haziran ayında değer kaybı yüzde 12.1 oldu. Dolar TL kuru bu sabah saat 09.20'de 23.6550/23.6750 düzeyindeydi.

Euro TL ise gün içi en yüksek 25.92'yi görürken tekrar 25.87 bandına düştü.

Yatırımcılar için Türkiye'nin son iki yılda uyguladığı para ve maliye politikasının rasyonel, yani teamüllere uygun bir zemine taşınmasını temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta cuma günü TÜSİAD ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla bir araya geldi. Şimşek, TBB toplantısı sonrasında ekonomi ve bankacılık sektörü hakkında istişarede bulunduklarını ifade etti.

TCMB İLE TBB ARASINDAKİ TOPLANTI ERTELENDİ!



Şimşek'in ardından Erkan'ın da banka genel müdürleri ile bir araya gelmesi planlanırken, konu hakkındaki doğrudan bilgi sahibi bir bankacı görüşmenin büyük ihtimalle PPK toplantısı sonrasında yapılacağını ifade etti.

Seçimlerin ardından Türkiye'nin risk primindeki düşüşün yarattığı iştahla birlikte keskin şekilde yükselen BIST-100 endeksi cuma günü yüzde 0.4 düşüşle 5,475.5 puandan kapandı. Endeks her ne kadar geçen haftanın dört günü düşüş kaydetmiş olsa da seçimlerin ikinci turundan bu yana yüzde 19.5 yükseldi.

Bugün iç piyasada saat 10.00'da yayımlanacak Haziran ayı tüketici güven endeksi izlenecek. Ayrıca Hazine'nin düzenlediği iki borçlanma ihalesi de takip edilecek.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsalarında beş ayın en iyi haftalık performansının ardından bugün temkinli işlemler görüldü. Yatırımcılar Çin'in faiz kararını ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Kongre önünde gerçekleştireceği konuşmaları izleyecekler.