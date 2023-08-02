Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:55

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:55

Bugün kamu bankalarının olağan genel kurul toplantıları gerçekleşecek. Siyasette ise AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Putin ile bugün beklenen telefonda görüşmesinde ana gündem olması öngörülen tahıl koridoru ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin Temmuz'da aylık yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47.3'e çıkması bekleniyor.

Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51'e ulaşmıştı. Sonrasında ise hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL'deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti.

Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda ise Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti.

Gün içinde 27.40’a kadar çıkan dolar/TL, saat 09.47 itibariyle 26.97 seviyesinden işlem görüyor. Buna göre dolar, 18 Temmuz’da ulaştığı 27.23 seviyesini aşmış ve kendi rekorunu kırmış durumda. Haziran ayında yüzde 20 değer yitiren TL'nin Temmuz başından bu yana kaybı ise yüzde 3.7 civarında.

Euro ise aynı dakikalarda 29.65 seviyesinde işlem görüyor.

SIKILAŞMA SÜRÜYOR

TCMB, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma ile birlikte kademeli sıkılaştırma sürecini önceki haftalarda başlatırken, TCMB Başkanı Gaye Erkan da geçen hafta enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini; belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceklerini açıklamıştı.

Sıkılaşma sürecine bir adım da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurumundan gelirken, BDDK önceki gün bireysel kredilerde risk ağırlıklarını artırdı, bazı taksitlendirme sürelerini de kaldırdı.

YURTDIŞI PİYASALAR

Asya borsaları ve ABD hazine tahvil getirileri kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in beklenmedik şekilde ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından geriledi.

Dolar da, görece güçlü ekonomik verilerden biraz destek bulsa da Fitch'in kararının ülkenin mali görünümü hakkında soru işareti yaratmasının ardından yukarı yön sınırlı kaldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in dün ABD hükümetinin kredi notunu AAA'dan AA+'ya düşürmesi Beyaz Saray'ın tepkisini çekerken borç tavanı krizinin çözülmesinin iki ay ardından alınan karar yatırımcıların da şaşırmasına neden oldu.