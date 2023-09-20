Dolar ve Euro ne kadar oldu? 20 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:20

Güncelleme: 20.09.2023 - 09:20

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün New York'ta Goldman Sachs tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısına katıldı.

Ekonomi programının hedeflerini ve izleyecekleri yol haritasını anlatan Şimşek görüşmelerinin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inandığını söyledi.

Uzun süredir Türkiye'ye şüphe ile bakan ve Türk varlıklardan uzak duran yabancı yatırımcılar bugünlerde ise ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara dönüş adımlarından heyecan duyuyor.

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için ABD sonrası Londra ve Asya'da da yıl bitmeden yatırımcı toplantıları düzenleyecek.

Hazine dün gerçekleştirdiği iki borçlanma ile eylül ayı programını tamamladı.

Eylülde 110 milyar TL iç borçlanma programlayan Hazine'nin borçlanması yaklaşık 115 milyar TL olarak gerçekleşti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor.

Dolar/TL üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 23.3 seviyesinde bulunuyor. Kur bu sabah güne 27.0350 civarında başladı.

Euro/TL ise 28.91 seviyesinden alıcı buluyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Erdoğan'ın sıkı para politikasına desteğinin ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 30'a çekerek devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27.5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.

Erdoğan'ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi politika faizini seçimlerden itibaren 16.5 puan yükseltti. Analistlere göre, Erdoğan'ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri.

TAHMİNLER YÜZDE 35'İN ÜZERİNDE

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Tahminler yüzde 30 ile yüzde 40 bandında yer alıyor.

TCMB faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 1400'da açıklayacak. ABD faiz kararı Çarşamba İngiltere ve Japonya kararları ise Perşembe günü açıklanacak.

TCMB'nin kur korumalı mevduata (KKM) yönelik geçen haftaki zorunlu karşılık adımının ardından bu hafta standart TL mevduatın toplamdaki payına yönelik aylık artış hedefini yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltti.

TCMB'nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış kaydetmiş oldu.

Piyasalarda TL mevduata yönlendiren yeni adımların da mevduat faizine yükseltici etkileri izlenmeye devam ediyor.