Petrolde 100 dolar tahmini! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 19 eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:18

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:18

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Uluslararası gösterge brentin varil başına 95 doları test etmesiyle petrol 10 ayın en yüksek seviyesine göz kırptı. Chevron CEO'su petrol fiyatının 100 dolara seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Chevron CEO'su Mike Wirth, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesine ulaşmaya "yaklaştığını" söyledi.

Wirth yaptığı açıklamada, "Arz daralıyor, stoklar azalıyor... trendler gösteriyor ki, 100 dolar/varil seviyesine yaklaşıyoruz" dedi.

Yüksek petrol fiyatlarının ABD ve küresel ekonomi üzerinde bir miktar etkisi olduğunu, ancak temel faktörlerin sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirten Wirth, "Bu ekonomi üzerinde bir baskı oluşturuyor, ancak şu ana kadar ekonomi bunu tolere edebildi" dedi

ICE'de Kasım vadeli brent petrolünde fiyat bugün 55 sent artışla varil başına 94,98 dolara yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünde fiyat 92 sent artışla 92,40 dolar oldu.

LİTRESİ 40 LİRAYI AŞTI!

Motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 3 kuruşluk zam gelirken motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

19 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 40.07 TL

Benzinin litresi 38.55 TL

Ankara

Motorin litresi 40.61 TL

Benzinin litresi 39.13 TL

İzmir

Motorin litresi 40.79 TL

Benzinin litresi 39.24 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.