Dolar ve euro ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0850 liradan, euro 38,0930 liradan güne başladı.

Dolar ve euro ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:32

İstanbul serbest piyasada 34,0830 liradan alınan dolar, 34,0850 liradan satılıyor. 38,0910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0930 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,0580 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9780 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Dolar ve euro ne kadar oldu? 18 Eylül 2024 döviz fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu? 18 Eylül 2024 döviz fiyatları
Dolar ve euro ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 döviz fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler