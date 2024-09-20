Dolar ve euro ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,0850 liradan, euro 38,0930 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada 34,0830 liradan alınan dolar, 34,0850 liradan satılıyor. 38,0910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0930 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,0580 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9780 lira olmuştu.
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