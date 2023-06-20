Dolar ve Euro ne kadar oldu? 20 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:41

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:42

Yatırımcılar haftanın ana gündem maddesi olarak TCMB'nin para politikasında serbest politikalara geçişinin ilk aşaması olarak görülen Perşembe günkü faiz kararını bekliyorlar. TCMB'nin faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

TCMB, başkanlık makamına Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını perşembe günü yapacak. Reuters anketine katılan uzmanlar yüzde 12.5'ten yüzde 30'a kadar çok geniş bir aralıkta tahminde bulunurken, medyan değere göre politika faizinin 11.5 puan artışla yüzde 8.5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü.

UZMANLARIN GÖZÜ PPK METNİNDE

Uzmanlar faizlerdeki artışın tek seferde mi yapılacağı, yoksa zamana mı yayılacağını anlamak için faiz karar metninde yer alacak cümlelere odaklanacaklar.

Bazı kurumlar yayımladıkları raporlarda art arda iki artırım ile faizlerin zirveye ulaşabileceğini ifade ederken, bazıları ise faiz artırımlarının birkaç aya yayıldığı, aynı dönemde makro ihtiyati tedbirlerin gevşetildiği bir ortamda TL'nin değerini koruyabileceğini belirtiyorlar.

Hazine dün düzenlenen iki ihale ile yaklaşık 50 milyar lira borçlanırken, bu ayki diğer ihalelerle birlikte toplam borçlanma tutarı 71.83 milyar liraya ulaşarak 50 milyar lira olan borçlanma hedefini aştı.

Hazine bugün 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ihalesi ve 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olmak üzere iki ihraç ile Haziran ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Hazine ayrıca saat 17.30'da Mayıs ayı merkezi yönetim borç stoku verisini yayımlayacak.

Kamunun döviz kuruna müdahalesi hakkında fikir veren merkez bankasının rezervleri hakkında iki bankacının TCMB öncü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre brüt döviz rezervinde 3 milyar dolara yakın artış, negatifte olan net uluslararası rezervlerde ise toparlanma bekleniyor.

Bankacılar döviz rezervindeki toparlanmanın, TCMB'nin çeşitli kanallarla elde ettiği dövizlerin tamamını dolar talebini karşılamak için kullanmadığına işaret ettiğini belirtiyorlar.

Resmi döviz rezervi verileri perşembe günü açıklanacak.

DOLAR TL'DE YATAY SEYİR

Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşayan dolar/TL'de tarihi zirve geçen hafta görülen 23.77 seviyesi oldu. TL, bu zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17.6 değer kaybederken, sadece Haziran ayında değer kaybı yüzde 12.1 oldu. Kur bu sabah saat 08.55'de 23.6450 düzeyindeydi.

Euro TL ise gün içi en yüksek 25.90'yi görürken tekrar 25.83 bandına düştü.

Yatırımcılar için Türkiye'nin son iki yılda uyguladığı para ve maliye politikasının rasyonel, yani teamüllere uygun bir zemine taşınmasını temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından Erkan'ın da PPK toplantısı ardından banka genel müdürleriyle toplanması bekleniyor.

BIST-100 ENDEKSİNDEKİ GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR

Seçimlerin ardından Türkiye'nin risk primindeki düşüşün yarattığı iştahla birlikte neredeyse aralıksız olarak 9 Haziran'a kadar yüzde 23'e yakın prim yapan BIST-100 endeksindeki geri çekilme dün de devam etti. Son altı seansın beşinde gerileyen endeks dün de yüzde 3.8 düşüşle 5,269.3 puandan kapandı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları bugün de gerilerken Çin'deki faiz indirimlerinin zayıflayan ekonomiye olan güveni artırmak için yeterli olmayacağından endişe eden yatırımcılar Beijing'den daha büyük kapsamlı bir destek paketi bekliyorlar.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.75 geriledi. Çin Merkez Bankası (PBOC) yavaşlayan ekonomik toparlanmaya destek sağlamak için 10 aydan beri ilk defa gösterge borç verme faizlerini düşürdü.