Dolar ve Euro ne kadar oldu? (20 Şubat 2023)

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:33

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 09:33

Bugün gündemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye yaptığı ziyaret, Şubat ayı tüketici güven endeksi ve Hazine'nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı yer alıyor.

Haftanın kalanında Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öne çıkan gündem maddeleri arasında. Daha önce faizlerin seçime kadar sabit kalabileceği görüşü ağırlıktaydı. Deprem sonrası ise faiz indirimi beklentileri gelmeye başladı. JPMorgan, TCMB'nin faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8'e indireceğini öngördü.

Öten yandan seçim tarihinde değişiklik olup olmayacağı da yakından izleniyor.

BLINKEN ZİYARETİ

Resmi ziyaret ve ABD yardımlarının nasıl artırabileceğiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün İncirlik hava üssüne vardı. Blinken'in bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Blinken ayrıca Washington'un deprem sonrasında yıkılan binaları yeniden inşa etmek isteyen Ankara'ya uzun vadeli yardımda bulunabileceğini de söyledi.

DEPREM ETKİLERİ

İki hafta önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına Hatay ve Maraş illeri dışında son verilirken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41,020'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il daha sonra bunlara eklenen Elazığ ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı.

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin toplam maliyetinin 50 milyar doları aşacağını gösteriyor, tahminler 100 milyar dolara kadar ulaşıyor. Ayrıca depremin büyümede bu yıl 1-2 puan gerilemeye neden olması da genel beklenti haline geldi.

Son 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümü yapılsa da Türkiye'de 20 milyon civarında olduğu belirtilen toplam yapı stoku gözönüne alındığında ise, dönüşümü yapılan konut sayısının azlığı nüfusun çok büyük bir kısmının yaşamını hâlâ can güvenliği olmayan binalarda sürdürdüğünü gösteriyor.

Devasa depremden zarar gören yolların ve iletim hatlarının, hastanelerin, konutların yeniden inşaası, barınma kaynaklı kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar maliyetlerin başlıcaları. Bölgenin tarımdaki ağırlığı nedeniyle gıda enflasyonunda, ayrıca istihdama ve bütçeye etkiler de izleniyor.

İstanbul Analytics bu sabah raporunda, bina ve ticarethaneler, tarım arazileri, et ve süt hayvanı gibi fiziksel servet ve enkaz altında kalan altın, döviz ve ziynet eşyası gibi bireysel tasarrufları da hesaba katarak servet kaybının 80 milyar dolar olabileceğini öngördü.

Sanayi üretimi için önemli bir öncü gösterge olan elektrik tüketimi depremin ilk günü ülke genelinde yüzde 11 gerilerken depremin ilk haftasında da yüzde 7 düşüş gösterdi.

Kredi kartı harcamaları depremin ilk haftasında Türkiye genelinde yüzde 20'ye yakın düşüş gösterdi. İlk günlerde günlük 200 milyon dolar civarında daha az ihracat yapıldı. Etki zamanla azaldı.

TCMB bireysel emeklilik fonlarında tahvilden hisseye geçiş getiren düzenleme ile piyasada oluşabilecek likidite açığını gidermek için geçen hafta nominal 8.8 milyar TL tahvil aldı.

DÖVİZ YATAY, REZERVLER DÜŞÜŞTE

TCMB toplam rezervleri ise depremin ilk haftasında 4 milyar dolar düşüşle 125 milyar dolara geriledi. Bankacıların hesaplamasına göre depremden sonraki iki haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının Şubat ayındaki 21 milyar dolarlık itfasının yaklaşık 12 milyar doları tamamlandı. Aynı dönemde bankalar yurtdışı muhabir hesaplara 2.5 milyar dolar geçiş görüldü.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için, piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL rekor seviyesi olan 18.88'i görmesinin ardından bu sabah saat 08.55'te 18.8640/18.8640 seviyesinde. Kur tarihi zirvelerini yenilese de deprem sonrasında TL, dolar karşısında yüzde 0.22 değer kaybetti.

EURO DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,1640 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,1660 lira olarak belirlendi.

Cuma günü Euro'nun satış fiyatı ise 20,1000 lira olmuştu.



