Standard Chartered'ın seçim senaryolarına göre dolar/TL tahmini

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:56

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 15:59

Standard Chartered, Türkiye'de seçimin etkileri üzerine bir analiz yayımlarken, Dolar/TL kuruyla ilgili de öngörülerde bulundu.

“Türkiye’nin belirsiz seçimi” başlığıyla 16 Şubat tarihinde Standard Chartered ekonomistleri Geoff Kendrick ve Farooq Pasha'nın imzasıyla yayımlanan raporda banka, Türkiye’nin mevcut durumda mayıs ayında yapılması planlanan seçimlerinin ekonomik temellerde bozulmanın yaşandığı ve anketlerin iktidar partisine yönelik tarihi düşük bir desteğe işaret ettiği bir döneme denk geldiğini belirtti.

"AKP-MHP İTTİFAKININ MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBEDECEK"

Bloomberg HT'nin aktardığına göre raporda ekonomistler, "Tüm bunlarla birlikte muhalefetteki bölünme Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu öngörmeyi zorlaştırıyor. Genel konsensüs AKP-MHP ittifakının meclis çoğunluğunu kaybedebileceği yönünde. Seçim sonrası yeni ittifaklar ve azınlık hükümeti gibi çok sayıda senaryo da mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, “Türkiye’nin ekonomik durumu kötüleşmeye devam ediyor. 2022’de ortalaması yüzde 72 olan enflasyonun, 2023 ortalamasının yüzde 50 olacağını tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak yaşam maliyeti krizi büyüme üzerinde baskı kuruyor; GSYH büyümesinin 2022’deki yüzde 4,5 seviyesinden 2023’te yüzde 3’e gerileyeceğini öngörüyoruz. Aynı zamanda, para politikası ultra gevşek olmaya devam ediyor, reel getiri de -yüzde 50 civarında. Seçim sonrasında mevcut yönetimin devamı büyüme yönlü politikaların devamı anlamına gelebilir” denildi.

DOLAR/TL'DE TAHMİNLERİN ORTA NOKTASI 28

Raporda ortodoks olmayan para politikasının, fonlanması zor olan uzun süreli ticaret açığı ve cari açık sonucu yarattığı ifade edildi.

Raporda ,"‘Diğer para girişleri’ 2022’deki ödemeler dengesi stresinin etkisinin azaltılmasını sağlarken, bunun sürdürülebilir olması zor ve seçim sonrası fonlama için başka kaynaklara ihtiyaç duyulacak. Mevcut ortodoks olmayan politikalardan dönüş yeterli miktarda portföy girişi çekerek ekonominin uyum sağlamaya çalıştığı süreçte açıkları kapatmaya yardımcı olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomistler böyle bir senaryoda dolar/TL’nin 2023 yılsonuna doğru 20 seviyesinde olacağını öngördü. Mevcut politikaların devamı durumunda ise ekonomistler Türk lirasının reel olarak değer kaybedeceğini ve bu senaryoda, dolar/TL’nin 2023 sonunda 36 seviyesinde olacağını tahmin etti.

Ekonomistler, “Yılsonu dolar/TL tahminimiz - Erdoğan’ın yeniden kazandığı ve kazanamadığı - iki farklı seçim sonucu tahminlerimizin orta noktası olan 28 seviyesinde bulunuyor. Bu, bizim şu anda seçim senaryoları için yüzde 50-50 olasılık gördüğümüz mevcut görüşümüzü yansıtıyor” dedi.