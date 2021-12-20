Dolar ve Euro ne kadar oldu? (20.12.2021)
Son dakika | Türk ekonomisi için bir kara gün daha yaşanıyor. Döviz kurları durdurulamıyor. Dolar/TL kuru 17,88'i gördü. Euro/TL'de ise kritik bir eşik daha aşıldı. Kur, 20,20'ye kadar yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlayan dövizdeki hızlı yükseliş önlenemez şekilde sürüyor. Merkez Bankası'nın müdahalesiyle de dizginlenemeyen döviz kurları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarla bir kez daha hızlı şekilde yükselmeye başladı.
Haftanın ilk işlem günü olan pazartesi saat 17.32 itibariyle dolar/TL 17,94'ü gördü. Euro/TL ise 20,25'in üzerine çıktı.
Geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile Euro ise 19 liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etmişti.
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar/TL 16,55 seviyelerine çekilmişti.
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