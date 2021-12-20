Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den Erdoğan'a sert tepki: 'Rüya görüyor olmalı'
Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına "Rüya görüyor olmalı" dedi.
Türk sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği, Johns Hopkins üniversitesinden ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter hesabından Türkiye'nin gerçek enflasyonunu açıkladı.
Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına ilişkin "Rüya görüyor" açıklamasını yapan Hanke, Türkiye'nin gerçek enflasyonun yüzde 137,76" dedi.
Hanke sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Erdoğan, Türkiye'nin enflasyonunu yıllık yüzde 4'e düşürme sözü verdi. Rüya görüyor olmalı. Türkiye'nin yıllık enflasyonunu yüzde 137,76 olarak ölçüyorum"
Pres. Erdogan has pledged to lower Turkey's inflation to 4%/yr. He must be dreaming. Today, I measure Turkey's inflation at 137.76%/yr, more than 6x the phony official rate. In the real world, interest rates follow inflation.https://t.co/3att3ZrO2o— Steve Hanke (@steve_hanke) December 19, 2021
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