Dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:34

Güncelleme: 22.06.2023 - 09:36

Piyasalar kamu kontrollü bir yapıdan serbest piyasa koşullarına doğru geçiş beklerken, bu geçişin en önemli adımlarından biri de bugünkü TCMB faiz kararı.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçları bugün saat gözler 14.00'da açıklanacak. Piyasa hem faiz kararını hem de önümüzdeki dönemde uygulanacak politikalara yönelik değişiklikler için ayrıca PPK metnindeki değişimleri de izleyecekler.

Piyasa faizlerin nihai seviyesi, artırımların tek bir seferde mi yoksa ne uzunlukta bir dönemde yapılacağının ipuçlarını veren yönlendirme ifadelerini karar metninde arayacaklar.

EN SON AĞBAL DÖNEMİNDE ARTIRILDI

PPK son olarak 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı almıştı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan kurul politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Reuters anketine göre uzmanlar yüzde 12.5'ten yüzde 30'a kadar çok geniş bir aralıkta faiz artırımı beklerken, medyan değere göre politika faizinin 11.5 puan artışla yüzde 8.5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü.

Hükümetin son yıllarda izlediği ekonomik büyümeye öncelik veren, bu esnada enflasyonun 24 yılın zirvesine çıkmasına göz yuman ve tüketicilerin alım gücünün düşmesine yol açan düşük faiz politikasından alışılageldik politikalara geçişte bugünkü kararı ve olası ileri dönük yönlendirmeleri "ilk dönemeç" olarak görüyorlar.

Bazı kurumlar yayımladıkları raporlarda art arda iki artırım ile faizlerin zirveye ulaşabileceğini ifade ederken, bazıları ise faiz artırımlarının birkaç aya yayıldığı, aynı dönemde makro ihtiyati tedbirlerin gevşetildiği bir ortamda TL'nin değerini koruyabileceğini belirtiyorlar. Bu farklı beklentilerin nedenleri arasında siyasi endişeler ve kamu kontrollü bir yapıdan daha normal bir yapıya geçişte 200'e yakın regülasyondan geri dönüşün de zaman alabilecek olması öne çıkıyor.

Mayıs sonundaki seçimlerden sonra 23.77 seviyesine kadar yükselen dolar/TL'de bir haftadan uzun süredir zirveye yakın yatay seyirde.

TL, zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17.6 değer kaybederken, sadece Haziran ayında değer kaybı yüzde 12.1 oldu. Geçen haftanın başından bu yana genel olarak 23.50-23.70 bandında hareket eden kur bu sabah saat 08.50'de 23.55 civarında.

EuroTL ise gün içi en yüksek 25,93'ü görürken tekrar 25.87 bandına düştü.

ERKAN'IN BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE TOPLANMASI BEKLENİYOR

Yatırımcılar için Türkiye'nin son iki yılda uyguladığı para ve maliye politikasının rasyonel, yani teamüllere uygun bir zemine taşınmasını temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın da PPK toplantısı ardından banka genel müdürleriyle toplanması bekleniyor.

Seçimlerin ardından Türkiye'nin risk primindeki düşüşün yarattığı iştahla birlikte neredeyse aralıksız olarak 9 Haziran'a kadar yüzde 23'e yakın prim yapan BIST-100 endeksindeki geri çekilme zirvelerden yüzde 5 üzerine ulaştıç

Bugün iç veri gündeminde TCMB haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri yer alıyor.

Döviz piyasasında kamu kontrollü yapının devam etmesine rağmen seçim öncesindeki gibi TL'nin değerinin "rezervler ile savunulmadığı" bir yapı uygulamada. Bu nedenle sert rezrv kayıpları sonrası geçen hafta rezervlerde belirgin artış hesaplanıyor. Bu artışlarda Erdoğan'ın dost körfez ülkeleri olarak tanımladığı ülkelerden TCMB'ye gelen depo/mevduat hesapları da rol oynuyor.