Son dakika... Merkez Bankası'nın kararı öncesi Devlet Bahçeli'den faiz artışına 'yeşil ışık'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:36

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:09

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

*Geçtiğimiz hafta eğitim öğretim yılı sonlanıp yaz tatili başlarken yükseköğretim kurumları sınavları yapıldı. Ülkemiz genç nüfus hazinesine sahip. Huzurlu bir gelecek Türk gençliği ile güvenceye kavuşacaktır. Çocuklarımız geleceği meşale gibi aydınlatacaktır. Gönüllerini tavaf ettiğimiz zaman özlem ve hasretlerini öğrenmemiz mümkündür.

* Bu ilerleyiş sayesinde yürekler topluca vurursa geleceğin kilitli kapısı açılacaktır. Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın hedefi gençlerimizdir. Yıkılmaz kale, düşmeyen inanç, geri adımı olmayan taarruz bilincidir gençlik.

* Hayat basamaklarını sabırla tırmanan kim varsa güzel ahlakın yörüngesine girmiş demektir. Sınavlar gelip geçer, okullar gelip gider. Alınan karneler, sınav kaygıları günü gelince tebessümle hatırlanıyor. Mesele notların düşük ya da yüksekliği değildir. Ülkemizde 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır.

"ÜNİVERSİTE SINAVINI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER ÇOK UZAK DEĞİL"

* Zamanın ruhu neye işaret ederse etsin sahip olduğumuz beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Ümit ediyorum ki üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değildir. Sayıları 1 milyonu aşan öğretmenlerimizi de kutluyor, başarılar diliyorum. Öğretmenler her şeyin en iyisini hak ediyor.

* Geride kalan günlerde 2 toplantıda seçim sürecini değerlendirme fırsatımız oldu. Bu kapsamda 2 seçimde belirlenen stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti teyit edilmiştir. Zaman çalışma zamanıdır. Biz hedefleri büyük heves ve heyecanları küçük bir parti değiliz. Biz ufkun ötesine gözünü dikmiş, engelleri aşmış bugünkü davanın kutlu temsilcileriyiz. Görevlerimizi yerine getirmek maksadıyla bir günümüzün ötekiyle aynı olmamasına gayret ediyoruz.

* Ülkemize güven saçmakla mecbur ve mükellefiz. Gayemiz insanımızın rızasını kazanmaktır. İnancımıza göre insan eşrefi mahlukattır. İnsana varmak için insanların arasından geçmek şarttır. Türkiye yeni bir seçime doğru ilerleme kaydetmektedir. MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlarını muhafaza ederek yenisini eklemektir.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

* İstanbul 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüştür. Aynı durum, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Tekirdağ için de geçerlidir. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi hesaplardan çıkarların yarışından başka bildikleri tek şey yoktur. Her şey ortadır. Türk milleti, mahalli iradelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır. Allah'ın izniyle CHP'nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki partilerin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız.

YENİ ANAYASA

* Bayram sonrası Meclis'imizin bir süre daha çalışması kararlaştırılmıştır. Yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her milletvekili, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumlu olacaktır.

MHP'DEN YENİ KABİNEYE AÇIK DESTEK

* Dünya genelindeki ekonomik sorunlar hepimizin malumudur. Hayat pahalılığı pek çok ülkeyi tesiri altına almıştır. Dikkatinizi çekmek isterim ki dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir. Ekonomik adalet, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken kurallar olmalıdır.

* Gelirlerin artışı için 3 seçenek vardır. Hedeflenen büyümeyi sağlama, fiyat istikrarı sağlama. Ekonomik adalet taviz verilmemesi gereken ilke olmamalıdır. Alım gücünü istikrar içinde tutmak ekonomi yönetiminin sorumluluğudur.

* MHP yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir. Değişim göstermemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır. Muhalefet partilerinin beyhude çırpınışları, ekonomideki temelsiz iddiaları faydasız ve sonuçsuzdur.

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