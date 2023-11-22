Dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:49

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:49

Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) ay başında jeopolitik endişelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı.

Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan 5 yıllık CDS bu hafta da düşüşünü sürdürerek dün günü 334/340 seviyesinde tamamladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bu sabah güne 28.81 civarında başlarken TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.1 oldu.

Euro/TL ise piyasalarda 31.44 seviyesinden alıcı buluyor.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündemi olarak öne çıkıyor.

TCMB'nin son aylarda sınırlı değişim yaptığı PPK metni mesajları da yakından izlenecek.

Reuters anketine göre, dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası'nın (TCMB) bir haftalık repo faizini bu hafta 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.

TCMB Haziran'da 650 bp, Temmuz'da 250 bp, Ağustos'ta 750 bp, Eylül ve Ekim'de 500'er bp olmak üzere beş toplantıda toplam 2,650 bp faiz artırmıştı. Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması genel beklentiyi oluşturuyor.

Reuters anketinde 250 baz puandan daha düşük bir artış beklentisi bulunmuyor.

Ankette 250 baz puandan daha yüksek artış beklentileri ise sınırlı. 16 ekonomist 250 baz puan, bir ekonomist 300 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve üç ekonomist 500 baz puan faiz artışı bekliyor.

REZERV ARTIŞI SÜRECEK

Öncü veriler Merkez Bankası toplam rezervlerinde seçim sonrası başlayan artış trendinin geçen hafta 6 milyar dolar ile devam ettiğini gösteriyor.

Bankacılar, toplam rezervlerin 134.5 milyar dolara yükseleceğini, bunun da Eylül 2014'ten veri en yüksek veriye işaret ettiğini hesapladılar. Geçen haftaki değişim de dahil edildiğinde, Haziran başından geçen hafta Cuma gününe toplam rezervlerde yaşanan artış 36 milyar dolara ulaşacak. Resmi veri yarın saat 1430'da açıklanacak.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan son toplantı tutanaklarına göre merkez bankası yetkilileri "dikkatli şekilde" hareket edecekleri ve yalnızca enflasyonu kontrol altına alma sürecinde sorun çıkması hâlinde faizleri yükselteceklerine dair fikir birliğine vardı.

ABD'de Perşembe günü gerçekleşecek Şükran Günü tatili öncesinde haftanın çoğunda işlem hacminin düşük olması bekleniyor.