Dolar ve euro ne kadar oldu? 23 Eylül 2024 döviz fiyatları

Dolar 34,11 liradan, euro ise 38,1170 liradan haftaya başladı.

Dolar ve euro ne kadar oldu? 23 Eylül 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:01

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,1080 liradan alınan dolar 34,11 liradan, 38,1150 liradan alınan euro ise 38,1170 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 34,11 liradan, euro ise 38,06 liradan satılmıştı.



Etiketler: #dolar #euro

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