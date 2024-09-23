Dolar ve euro ne kadar oldu? 23 Eylül 2024 döviz fiyatları
Dolar 34,11 liradan, euro ise 38,1170 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 34,1080 liradan alınan dolar 34,11 liradan, 38,1150 liradan alınan euro ise 38,1170 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 34,11 liradan, euro ise 38,06 liradan satılmıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- AKP'lilerin 'mangal' keyfine tepki yağdı
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- 'İsrail dehşetten ölecek'
- Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı