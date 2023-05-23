Dolar ve Euro ne kadar oldu? (23 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:26

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:26

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte piyasalarda artan belirsizlikler dolar kurunun yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

Dün sabah saatlerinde 20,18 seviyesine ulaşarak ilk kez 20 TL'yi aşan Dolar/TL bu sabah 19.85 ile güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1.4 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5.2, yılbaşından bugüne ise yüzde 5.7 kayıp yaşadı.

Yine dün 22,27 seviyesine gelerek ilk kez 22 TL'nin üzerine çıkan Euro/TL serbest piyasada 21,4420 liradan alınıyor.

Euro'nun satış fiyatı ise 21,4440 lira olarak belirlendi.

TL'nin seçim dönemindeki değer kaybını sınırlı tutmak adına TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken bankacılar geçen haftaki kaybın 3.5 milyar dolar civarında olduğunu hesapladı. Altın satışları da devam ediyor.

REZERVLER PİYASALARDA ENDİŞE KAYNAĞI

Bankacıların hesaplamaları net rezervlerin geçen hafta itibarıyla büyük ihtimalle veri kaydının başladığı 2002 yılı başından bu yana ilk defa negatife döndüğü yönünde oldu.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Piyasalarda TL'nin daha çok değer kaybetmesi gerektiğine yönelik beklenti de döviz talebini artırıyor.

İkinci tur sonrası başta ekonomi olmak üzere politikalarda değişiklik getiren bir sonuç çıkıp çıkmayacağı piyasalar açısından hala en kritik soru.

Bankacılar seçim öncesi Kapalıçarşı'da yüzde 10'a yaklaşan döviz alım satım arasındaki farkın geçen hafta kapanmaya başladığını, farkın bu hafta yüzde 2'de yatay kalabileceği bir eğilim gördüklerini de belirtiyorlar.

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmuyor.

SEÇİMDE İKİNCİ TUR BEKLENİYOR

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ilk turda yürütülen kampanyaya göre söylemini daha da sertleştirerek "Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mecliste sahip oldukları çoğunluğun önemini vurgularak yasama ve yürütmedeki istikrarın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Ata İttifakı adına yarışan ve yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur ittifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Öte yandan Zafer Partisi Başkanı ve ilk turda Ata İttifakı bileşeni olan Ümit Özdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sinan Oğan'ın açıklamasının kendisini bağlamadığını ve Oğan'ın kendi politik tercihi olduğunu belirtti. Özdağ Zafer Partisi adına bugün 11.00'de açıklama yapacak.

GLOBAL PİYASALAR

Asya borsaları, temkinli işlemler görülürken ABD borç tavanına dair ilerleme sağlandığı yönünde işaretlerden ve Japonya'nın ekonomisinin dirençli olmasından destek alarak iki haftanın zirvesine yakın seyretti.

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi satın alma yöneticileri (PMI) verilerini izleyecekler.