Dolar ve Euro ne kadar oldu? (23 Şubat 2023)

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:40

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 09:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'da şubat ayı faiz kararını açıklayacak. Reuters anketi depremin ardından TCMB'nin faiz indirimlerine devam edebileceğini gösterdi.

Faiz indirim beklentileri, 11 ili etkileyen 42,000'in üzerinde kişinin hayatını kaybettiği depremlerden sonra kuvvetlendi. Öncesinde faizlerin seçimlere kadar sabit tutulması bekleniyordu.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB'nin bu ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8.50 seviyesine çekeceğini gösteriyor. Ankete katılan sekiz kurum politika faizinin sabit tutulacağını dokuz kurum ise yeni indirimlerin başlayacağını tahmin etti.

Ankete katılan kurumlardan yedi tanesi perşembe günü politika faizinde 100 baz puan indirim beklerken birer kurum ise 50 ve 200 baz puanlık indirim öngörüyor.

"STABİL KUR POLİTİKASI ZORLANIYOR"

TCMB'nin en az PPK kararları hatta bazen daha çok etkili olan yeni makroihtiyati düzenlemelere gidip gitmeyeceği ile PPK metnindeki mesajları da piyasalarda yakından izleniyor.

Reuters'da dün yayımlanan bir analizde dikkat çekildiği üzere TL depremden sonra yatay bir seyir izlese de, TCMB rezervlerinde son iki haftadaki 7 milyar dolarlık düşüş, depremin "stabil kur politikasını" da oldukça zorladığını gösteriyor.

Deprem sonrası iki haftada döviz piyasasında artan döviz talebi ve bu talebin de TCMB haftalık rezerv kayıplarıyla telafi edildiği verilerde görülüyor.

Ekonomi yönetimi döviz talebini sınırlamak için bir çok adım da attı. TCMB bankalardan türev işlemlerini BIST'e taşımalarını ya da maliyetini VIOP'taki ortalama olan yüzde 40'a çıkarmalarını ve ayrıca döviz ve altın işlemlerinde alım ve satım arasındaki farkın açılmasını da istedi.

Resmi Gazete'de bugün altın ithalat ve ihracatını düzenleyen kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Tüm bu adımların ortak noktası döviz talebinin azaltılması. Döviz veya altın talebindeki artış mevcut döviz politikasını zorlayan bir unsur. Parasal olmayan altın ithalatı 2022'de 49 milyar dolarlık cari açığın 20 milyar dolarını oluşturmuştu. Türkiye'deki yüksek enflasyon, TL'deki geçmiş değer kayıpları yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördükleri altına yönelik talebi artıran unusurlar.

SEÇİM GÜNDEMİ

En az 42,000 kişinin hayatını kaybettiği 13 milyon kişiyi doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından seçimlerin erteleneceği yönündeki yorumlar geçen hafta gündemde muhalefet çevrelerinde rahatsızlık yaratırken, AKP tarafında son günlerde mevcut seçim planını sürdürme yönünde eğilim güçleniyor.

Büyük felaketin ardından devlet kurumlarının hazırlıklı olmadığı ya da kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik olduğu yönünde hem bölge sakinleri hem de tüm ülke genelinde iktidara yönelik eleştiriler artarken, depremin ardından 2023 seçimi ve iktidar partilerine olan etkisi önem kazandı.

"DEPREMİN TOPLAM MALİYETİ 50 MİLYAR DOLARI AŞACAK"

Geniş bir coğrafyada yıkıma yol açan depremlerin yeniden inşa maliyetleri başta olmak üzere ekonomik sonuçları ve seçim tarihinde olası etkileri piyasalarda ana gündem maddeleri olarak izleniyor.

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin toplam maliyetinin 50 milyar doları aşacağını gösteriyor, tahminler 100 milyar dolara kadar ulaşıyor. Ayrıca depremin büyümede bu yıl 1-2 puan gerilemeye neden olması da genel beklenti haline geldi.

İstahdam da takip edilen etkiler arasında yer alırken dün kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Ayrıca istihdamın korunmasına ve desteklenmesine yönelik çeşitli tedbirler alındı. Kararlar Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

Dolar/TL yeni zirve seviyesi 18.8820 olurken kur bu sabah saat 09.16'da 18.87/18.87 seviyesinde.

EURO TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20.0500 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.0520 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20.0980 lira olmuştu

EURO DOLAR PARİTESİNDE ARTIŞ

Güne 1,0603 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:31 itibarıyla yüzde 0,24 artışla 1,0627'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0599, en yüksek 1,0664 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0604 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 22.02.2023 tarihinde 1,0599 ile son bir ayın en düşük, 02.02.2023 tarihinde ise 1,1033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.