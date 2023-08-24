Dolar ve Euro ne kadar oldu? 24 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:48

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı ilk faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak.

TCMB'de başkan değişiminin ardından başlayan sıkılaştırma sürecinin Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerindeki değişim ardından hangi hızda devam edeceği piyasanın takibinde.

Para politikasını destekleyici adımların en az faiz kararları kadar kuvetli olması nedeniyle bugünkü PPK metninde benzer yönde mesaj olup olmadığını da izleyecek.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17.5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20.5 bandında yer alıyor. Anketin medyanı 250 baz puan artış ile yüzde 20 seviyesinde. Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

'ENFLASYONDA BELİRGİN DÜZELME OLANA KADAR SIKILAŞMAYA DEVAM'

TCMB, haziran ve temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17.5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Fakat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL'nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı. TCMB faiz kararlarını sıkılaştırma içeren diğer adımlarla destekledi.

Piyasaların "yan yol" eleştirlerine karşın TCMB süreci "seçici kredi" ve "miktarsal sıkılaştırma" olarak özetliyor. Ekonomi yönetimi faiz artışlarının kademeli süreceğini, rasyonel politikalara dönüşün kademeli bir anlayışla tasarlandığını belirtirken piyasalar faiz artışlarının siyasi gerekçelerle beklentilerin altında tutulduğundan endişe ediyor.

Seçimlerin ardından yaşanan değişim ile birlikte ekonomi yönetimi bugüne kadar beklentilerin altında kaldığı için eleştirilen 900 baz puanlık faiz artışının yanında; gerçekçi enflasyon tahminleri, vergi artışları, kredilerle iç talebi soğutma adımları, rezerv artışları, cari açık sınırlayıcı adımlar attı. Son adım ise KKM oldu.

TCMB 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek KKM'nin azaltılmasını amaçlayan ilk adımını hafta sonunda attı.

TCMB yeni adımlarına yönelik pazartesi günü bankaların eleştilerini dinlediği bir toplantı da gerçekleştirdi. TCMB toplantıda bankalara "zorlukların farkında" olduklarını ancak düzenlemelerin sağlıklı aktarım mekanizması için "gerekli" olduğu mesajı verdi.

İŞ BANKASI'NDAN KKM KARARI

KKM'nin bugün için hala en cazip ürün olduğunu, müşterilerine KKM önermeye devam edeceklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise hafta başından katıldığı bir TV yayınında, "Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizinden dönerek KKM'ye geçenlere 'vadeli TL hesabına geç' diye bir telkinimiz olmayacak" dedi.

HSBC'nin bir notunda, "Reel politika faizinin negatif gerçekleşmeye devam ettiği bir ortamda, mütevazı politika faiz artışları makroihtiyati sıkılaştırma ile desteklense bile, kalıcı dezenflasyonun sağlanma ihtimali düşüktür" görüşürüne yer verildi.

Bugün iç veri gündeminde TCMB'nin haftalık verileri yer alıyor. Bankacıların haftabaşındaki hesapmaları geçen hafta toplam rezervlerin 0.8 ila 1 milyar dolar arasında artacağını, net rezervlerin ise yatay ya da 200 milyon dolar azalacağı yönünde.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar/TL 27.22 ile yatay bir seyirle güne başladı. Kur yaklaşık bir ay 27 seviyesinde yatay seyir izledikten sonra son günlerde 27'den 27.2 üzerine yükseldi. TL'nin yılbaşından beri dolar karşısındaki değer kaybı bu sabah itibarıyla yüzde 31.23 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise 29.61 bandında işlem görüyor.