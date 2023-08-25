Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:16

Dolar kuru faiz kararı öncesi işlem gördüğü 27.23 civarından dün önce 25.3'e kadar geriledi.

TL'nin dolar karşısında değer kazancı gün içinde yüzde 7'yi aştıktan sonra yüzde 5 civarında denge buldu.

Kur bu sabah güne 26 civarında başladı. Bankacılar sert dalgalanma sonrası kurda düşüşün kalıcı olup olmadığını izlerken yılbaşından bugüne yaşanan değer kaybı da yüzde 32.2'den yüzde 28.3'e geriledi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 27 üzerinde son bir aydır yatay bir seyir izlerken güne 26.12 seviyesinden başladı.

Euro TL ise 28.19 seviyesinde işlem görüyor.

Seçim sonrası hem hazine hem de TCMB'de oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için TCMB beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekti.

PİYASALAR ERDOĞAN'DAN FAİZ ARTIŞI ONAYI BEKLİYOR

CDS 30 baz puan gerilerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüksek faiz konusunda geçmişten bu yana yaptığı eleştiriler ve karşı duruşu, buna bağlı olarak geçmişte faiz atırımı yapan TCMB başkanlarının görevden alınması, piyasada yeni yönetimin ne kadar rahat olacağı konusunda kuşku yaratıyordı.

Piyasalar kararın ardından da Erdoğan'ın faiz artışını onayladığını duymak istediklerini de söylediler.

TCMB ise sıkılaştırmanın "gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde" güçlendirileceğinin altını çizdi ve faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek kararlarına da devam edeceği vurgusunu da yaptı.

TCMB, Gaye Erkan yönetimi altında haziran ayında faiz artırımlarına başladı.

Haziranda 650 baz puan (bp), temmuzda 250 bp ve dün 750 bp olmak üzere üç toplantıda toplam 1,650 bp faiz artırıldı.

Yetkililer TCMB'nin adımların zaman ve sırasına dikkat çekerek aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışmasının faiz artışlarının etkisinin tam olarak yansıtabilmek için gerekli olduğuna dikkat çektiler.

JPMORGAN'DAN FAİZ BEKLENTİSİ

JPMorgan ise yıl sonuna kadar her para politikası toplantısında TCMB'nin 250 baz puanlık faiz artırımı yapmasını beklediğini söyledi.

Seçimlerin ardından yaşanan değişim ile birlikte ekonomi yönetimi bugüne kadar 1,650 baz puanlık faiz artışının yanında; gerçekçi enflasyon tahminleri, vergi artışları, kredilerle iç talebi soğutma adımları, rezerv artışları, cari açık sınırlayıcı adımlar attı. Son adım ise KKM oldu.

TCMB 125 milyar doları aşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek KKM'nin azaltılmasını amaçlayan ilk adımını PPK öncesinde attı.

Bugün iç veri gündeminde Ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yer alıyor.

Ayrıca Turizm Bakanlığı da Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısını açıklayacak.

Hazine dün Ağustos ayı iç borçlanma programını da tamamladı.

Dolar cinsi 2 yıl vadeli tahvil ve kira sertifikası ihraçlarıyla 2.57 milyar dolar borçlanan Hazine Ağustos programını 230 milyar TL'nin üzerinde borçlanma ile tamamlamış oldu.

Hazine Ağustos'ta 152.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 136 milyar TL iç borçlanma programlıyordu. Bu tutar yaklaşık 100 milyar TL aşıldı.

KÜRESEL PİYASALAR

İki ayı aşkın sürenin zirvesini gören dolar, üst üste altıncı haftayı da artıda kapamaya hazırlanırken piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında izlenecek yola ilişkin ipuçları vermesinin beklendiği Jackson Hole konuşmasını bekliyor.