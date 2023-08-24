Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor? Ekonomist Özgür Demirtaş anlattı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 23:25

Güncelleme: 24.08.2023 - 23:25

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün aldığı kararla politika faizini 750 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17,5'tan yüzde 25'e yükseltilmiş oldu.

Faiz kararı, piyasa beklentilerinin 3 kat üzerinde gerçekleşti ve TL'nin dolar karşısında değer kazanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde 27 TL'nin üzerinde işlem gören dolar paritesi, kararın ardından 25 TL'ye kadar düştü.

Merkez'in kararını değerlendiren ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nı faiz artışı kararından dolayı tebrik etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş şunları kaydetti:

"Bugün Merkez Bankasının aldığı karar doğru yönde bir karardı. Samimi bir şekilde ve can-ı gönülden tebrik ettim. Ancak kimse her şey düzeldi sanmasın. Bu kararlar benzer hızda ve kararlı şekilde sürmezse ekonomi düzlüğe çıkmaz aynı hatta daha büyük kötülükle devam eder. Ülke olarak büyük zaman kaybettik.

Bu faiz artışı 2-3 yıl önce olsa, Dolar/TL çok daha düşük seviyede olacaktı, Enflasyon böylesine patlamayacaktı. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Şimdi doğru karar alındı. Ama bu kararlar devam etmezse TL'de değer kaybı devam eder. Enflasyon hız kesse bile yüksek kalır. Aman! o yüzden doğrudan bir daha şaşmayalım. Çünkü hepimiz fakirleşiyoruz. Bu ülke hepimizin."