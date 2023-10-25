Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:34

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:34

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararını bekleyen piyasalar bugün iç veri gündeminde ekim ayı reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranını takip edecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşacak.

Hazine dün düzenlediği ihalelerle ekim ayı iç borçlanma programını yaklaşık 85 milyar TL, yani 68 milyar TL olan öngörüsünün üzerinde borçlanarak tamamladı.

ŞİMŞEK YATIRIM TURUNA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seçimler sonrası ikinci Körfez Arap ülkeleri turunda bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen yatırım forumunda konuşması ile yatırımcılar, uluslararası fonlar ve CEO'lar ile yapacağı görüşmeler takip edilecek.

Şimşek bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar yatırım ve maliye bakanları ile de görüştü.

Ekonomi yönetimi yatırımcılarla görüşmelerinde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken, yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

İlgi sermaye piyasalarında henüz oldukça sınırlı bir girişe dönüşebilirken, ekonomi yönetimi doğrudan yatırım ve deprem için tahvil ihracı görüşmeleri de yapıyor.

Şimşek geçtiğimiz haftalarda Almanya, ABD, İngiltere, Fas, Fransa temaslarının ardından Abu Dabi, Doha'da temaslarda bulunmuştu.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN KARARINA ÇEVRİLDİ

Dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını veren TCMB'nin kademeli faiz artışlarına bu hafta devam etmesi, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 35'e yükseltmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin tamamı yüzde 30 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 32.5 ila yüzde 35 bandında yer aldı. Dört ekonomist politika faizinde 250 baz puan, bir ekonomist 300 baz puan, 15 ekonomist 500 baz puan artış öngördü.

TCMB'nin yarınki faiz kararı ardından önümüzdeki hafta enflasyon raporu takip edilecek.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL kuru güne 28.1220 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.4 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.3 seviyesinde oldu.

Euro/TL ise 29.78 seviyesinden alıcı buluyor.

KREDİ RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Artan jeopolitik gerilim sonrası BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 7 civarında geriledi ancak bu hafta düşüş devam etmedi.

BIST 100 endeksi hem Pazartesi hem de dün yüzde 3 üzeri yükseldi.

Türkiye'nin kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta 20 baz puana yakın arttı ancak bu da kalıcı olmadı. 5 yıllık CDS geçen haftaki 423 baz puan seviyelerinden gerileyerek dün 407/413 baz puandan günü tamamladı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Filistin sağlık bakanlığı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği ve 1,400'den fazla insanın öldüğü baskına karşılık veren İsrail'in iki haftadır devam eden hava saldırıları sonucunda Gazze'deki ölü sayısının 5,000'i aştığını açıkladı.

Analistler Ortadoğu'da artan gerilimin Türkiye'nin İsrail ve ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor.

Ekonomomistler Türkiye ekonomisine yönelik ilk etkinin petrol fiyatları ile sınırlı kaldığını söyleseler de, sürecin uzaması halinde negatif etkilerin katlanabileceğini belirtiyor.