Dolar ve euro ne kadar oldu? 25 Eylül 2024 döviz fiyatları

Dolar 34,1250 liradan, euro ise 38,2430 liradan güne başladı.

Dolar ve euro ne kadar oldu? 25 Eylül 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:34

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,1230 liradan alınan dolar 34,1250 liradan, 38,2410 liradan alınan euro ise 38,2430 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 34,11 liradan, euro ise 38,09 liradan satılmıştı.



Etiketler: #dolar #euro

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