Dolar ve Euro ne kadar oldu? 28 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:55

Dolar/TL, TCMB'nin politika faizini 750 baz puan ile beklentilerin çok üzerinde artırmasının ardından Perşembe günü keskin şekilde değer kazanarak 27.2'li seviyelerden 25.3'e kadar geriledikten sonra Cuma günü 26.50'li seviyelerden kapandı.

TL, ağustosu bu seviyelerden kapatması halinde hazirandaki yüzde 20.2 ve temmuzdaki yüzde 3.7 değer kaybının ardından ağustosta yüzde 1.5 prim yapmış olacak.

Seçim sonrası yeni ekonomi ekibinin "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için TCMB beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekti.

ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI GELMEDİ

Yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin risk primini keskin şekilde düşüren bu hamlenin ardından faiz artırımına karşı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan herhangi bir açıklama veya eleştiri henüz gelmedi.

Erdoğan'ın geçmişte faiz atırımı yapan TCMB başkanlarının görevden alınması, piyasada yeni yönetimin ne kadar rahat olacağı konusunda kuşku yaratıyordu.

Piyasalar kararın ardından da parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek, yani TCMB'nin attığı adımların fiyatlamalara daha güçlü yansımasını sağlayacak adımlar atılıp atılmayacağını izleyecekler.

TCMB faiz artırımlarının ardından "gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde" güçlendirileceğinin altını çizdi ve faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek kararlarına da devam edeceği vurgusunu da yaptı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 26.50 ile yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.

Euro TL ise 28,65'ten işlem görüyor.

GAYE ERKAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Seçimler öncesindeki yüksek enflasyona rağmen dip yapan politika faizini üç ayda 16.5 puan artıran Erkan, hafta sonunda katıldığı bir toplantıda, attıkları adımlarla enflasyonu 2024 yılında düşürmek için zemin hazırladıklarını ifade ederek, "2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için enflasyon raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Diğer taraftan yüksek enflasyon ortamında tasarruf sahiplerinin yöneldiği yatırım araçlarından biri olan gayrimenkul için kredi arzını azaltacak bir adım Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alındı.

BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre ikamet amaçlı ikinci evini alacaklara verilecek kredilerin banka bilançolarındaki risk ağırlığı artırıldı.

Bu hafta iç veri gündeminde ilk olarak yarın açıklanacak olan Ağustos ayı ekonomik güven endeksi bulunuyor. Perşembe günü ikinci çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH), PPK özetleri, Cuma günü ise Ağustos ayının ilk imalat sanayi göstergesi olan satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve Ağustos enflasyonu için ilk gösterge olan İstanbul perakende fiyatlar verisi yayımlanacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Çin'in zor durumda olan iç piyasalara destek sağlayacak yeni adımlar açıklamasıyla yükseldi ancak ABD'de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde temkinli kaldı. Petrol ve altın hafif kazanımlar kaydetti.

ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam, enflasyon ve imalat sektörü ISM endeksi verisi faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği konusunda ipucu verecek.