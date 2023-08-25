Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar uyarısı: 'Daha çok ağlarsınız!'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 15:29

Güncelleme: 25.08.2023 - 15:29

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası, Gaye Erkan yönetimi altında haziranda 650 baz puan (bp), temmuzda 250 bp ve dün 750 bp olmak üzere üç toplantıda toplam 1,650 bp faiz artışına gitti.

Politika faizinde böylece üç ayda 16.5 puanlık faiz artışı gerçekleştirildi.

DÖVİZ KURUNDA SERT DÜŞÜŞ

Faiz kararı sonrası dolar ve Euro'da sert düşüşler yaşandı.

Dolar/TL, yüzde 7'nin üzerinde sert düşüş kaydederek 25,2784 seviyesini test etti. Paritede 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.

Euro/TL de yüzde 7'yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Dolar/TL bugün saat 15.15 itibariyle tekrar yükselişe geçerek 26,47 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 28,63 seviyesinde bulunuyor.

"DAHA ÇOK AĞLARSINIZ"

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz oranı artışını değerlendirdi.

Selçuk Geçer, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, doların hala ekonomik etkilerini sürdürdüğünü ve doların düşmesine dair beklentilerin henüz gerçekleşmediğini ifade etti.

Geçer, paylaşımında, "DOLARIN İŞİ BİTTİ" diyenlere... Dolar 3 lira olacak di mi ? Olmazsa yüzünüze tükürelim di mi? Dolar düşünce fiyatlarda düşecek di mi? Fakirlik de bitecek di mi AHAN DA BURAYA YAZIYORUM !!! DOLAR ENFLASYON DEĞERİNE GELMEZSE DAHA ÇOK AĞLARSINIZ !!!" sözlerini kaydetti.

