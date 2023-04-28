Dolar ve Euro ne kadar oldu? (28 Nisan 2023)

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:30

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:30

Bankacılar seçime yaklaştıkça döviz talebinin belirgin arttığını, bayram öncesi ise bu talebin mevcut döviz politikaları "zorlayacak ölçüye" ulaştığını belirtiyorlar.

Bankacılık sektörü ve TCMB'nin dün açıkladığı veriler de döviz talebine ilişkin beklentileri doğruladı.

TCMB'nin altın ve dövizden oluşan toplam brüt rezervleri döviz talebinin rekor düzeye ulaştığı bayram öncesi haftada 5.4 milyar dolar düşüşle 116.1 milyar dolara gerileyerek yılın en düşük seviyesine indi.

TCMB verilerine göre brüt döviz rezervi geçen hafta 2.5 milyar dolar düşüşle 66.9 milyar dolara gerilerken, altın rezervi 2.9 milyar dolar düşüşle 49.3 milyar dolara geriledi. TCMB altın rezervi son aylarda ilk kez geçen hafta belirgin düşüş göstermiş oldu.

DÖVİZE İLGİ ARTIYOR

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Her ne kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini belirtse de, ülke genelinde tüm faizler ay boyunca yükseldi.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Bayram öncesi iki haftada 10 milyar dolar artan KKM 102 milyar dolara ulaştı.

Bireysel hesaplar için asgari vade süresinin üç aydan bir aya indirilmesiyle birlikte KKM'de vade sonunun daha sık geleceğine dikkat çeken bankacılar seçim sonrası her hafta 10 milyar dolar KKM dönüşü yaşanacağına, vadesi dolan KKM hesapları yenilenmez veya TL'ye dönmez ise döviz talebi oluşacağına dikkat çekiyorlar.

TCMB dün politika faizini sabit tutarken seçim öncesi son PPK metninde yeni bir mesaj vermedi. PPK metnine "deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığı" bilgisi bu ay girdi.

DÖVİZDE SON DURUM

İç veri gündeminde bugün mart ayına ve ilk çeyreğe turizm ve dış ticaret verileri yer alıyor. Ayrıca Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma programı da takip edilecek.

Dolar/TL bu sabah 19.45 civarında güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen neredeyse 3 ayda yüzde 3.2 değer kaybetmiş oldu. Döviz ve altın alım satım işlemleri arasındaki fark ise (spread) TCMB talimatıyla belirgin açılmış durumda.

Serbest piyasada 21.4150 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21.4170 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21.4060 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalar, Fed'in gelecek hafta gerçekleşecek para politikası toplantısında yüzde 85 olasılıkla 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor. İşlemciler Mayıs'ta gerçekleşecek faiz artırımının merkez bankasının 1980'lerden bu yana uyguladığı en hızlı sıkılaştırmayı döngüsü kapsamındaki son faiz artırımı olacağını tahmin ediyorlar.