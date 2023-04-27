IIF’nin dolar/TL için ‘adil değeri’ hala aynı seviyede

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:05

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:05

İktidar, seçimler öncesi düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Diğer yandan uluslararası bankalar dolar/TL’de seçim sonrası her türlü senaryoya göre yükseliş bekliyor.

IIF Başekonomisti Robin Brooks’a göre dolar/TL’de ‘adil değer’ 21 seviyesi. IIF, dolar/TL’de adil değeri Eylül 2022’de 16,5’ten 21’e güncellemişti.

Bloomberg HT’nin haberine göre IIF’in raporunda, yaklaşan seçimlerin ‘ülkenin varlıkları değer kaybetmiş krediye dayalı büyüme modelinin sonunu getirme potansiyeli bulunması nedeniyle’ liranın toparlanabileceği öngörüldü.

Kurum, lirada değer kaybının süreceği beklentisinin yaygın olması nedeniyle, karamsarlığın ‘aşırı’ seviyeye ulaştığı görüşünde.