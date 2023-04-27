Dolar ve Euro ne kadar oldu? (27 Nisan 2023)

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:36

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:09

TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

Bayram öncesinde döviz talebinin belirgin arttığına dikkat çeken bankacılar geçen haftaya ilişkin bugün açıklanacak verilerin TCMB toplam brüt rezervlerinde 5 milyar dolar düşüşe işaret edeceğini hesapladılar.

Bankacılar seçime yaklaştıkça döviz talebinin belirgin arttığını, son haftalarda ise bu talebin mevcut döviz politikaları zorlayacak ölçüye ulaştığına dikkat çekiyorlar.

'REZERVLER DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİR'

TCMB verilerine göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam brüt rezervler, deprem öncesi 3 Şubat itibarıyla bulunduğu 129.63 milyar dolar seviyesinden 14 Nisan itibarıyla 121.5 milyar dolara inmişti.

Bankacıların hesaplamaları toplam brüt rezervlerin 116 milyar dolara düşeceğine, net rezervlerde de brüt rezervlerden daha az olsa da belirgin düşüş görüleceğine işaret etti.

Bayramdan önceki haftanın döviz talebinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken bir bankacı, "TCMB'nin rutin olarak ihracatçılardan elde ettiği dövizi ve buna ek olarak 2 milyar doları geçen hafta piyasaya sattığını hesaplıyoruz. Bu hafta geçen hafta kadar yüksek döviz talebi yok ancak süreç politikalar açısından zorlayıcı ve riskli boyutlara ulaştı "dedi.

İç gündemde bugün nisan ayı ekonomik güven endeksi, TCMB Para Politikası Kurulu kararı ile TCMB haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet verilerini yer alıyor.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu nükleer santraline ilk nükleer yakıtın getirilmesi törenine canlı bağlanı ile katılacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün Kırıkkale, Yozgat, Sivas programlarını iptal eden Erdoğan, yoğun mesaisinden dolayı salı gecesi katıldığı canlı TV programında "küçük rahatsızlık" geçirdiğini ifade etmişti.

Reuters anketindeki beklenti bugün faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Anket seçim sonrasında ise belirgin faiz artışları olacağını gösteriyor. TCMB'nin haftaya açıklayacağı enflasyon raporu da takip edilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini belirtse de, ülke genelinde tüm faizler ay başından itibaren belirgin yükselişe geçti.

Seçim sonrası alışılagelmiş politikalara tekrar dönülebileceği yönündeki beklentiler ve giderek artan döviz talebi sonrası faiz üst sınırları içeren regülasyonların gevşetilmesiyle yükseliş yaşandı. TCMB faizi istisna kaldı.

TCMB verilerine göre sektör geneli ortalamalarına bakıldığında son altı ayda, üç aya kadar TL üzerinden açıklan mevduat getirisi yüzde 19 civarından yüzde 29 civarına yükselerek 20 yılın zirvesine çıktı.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL bu sabah 19.43 civarında güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen 2.5 ayda yaklaşık yüzde 3.1 değer kaybetmiş oldu. Döviz ve altın alım satım işlemleri arasındaki fark ise (spread) TCMB talimatıyla belirgin açılmış durumda.

EuroTL 21.50'de zirvesini yenilerken serbest piyasada 21,4820 liradan alınıyor. Euro'nun satış fiyatı ise 21,4840 lira olarak belirlendi.

Euro'nun satış fiyatı ise 21,5290 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESI NE KADAR OLDU?

Güne 1,1041 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:31 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1,1054'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0968, en yüksek 1,1095 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,1040 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.04.2023 tarihinde 1,0788 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2023 tarihinde ise 1,1095 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları ABD'li First Republic Bank'ta görülen sorunların yatırımcıları kaygılandırması ve dünyanın en büyük ekonomisinde beklenmedik bir şekilde küçülme görülebileceği endişeleriyle kayıplarını artırdı.

First Republic Bank'ın hisselerinde dün görülen keskin satışların ardından şirketin piyasa değeri kısa bir süreliğine yüzde 41 azalarak 888 milyon dolara düştü. Böylece değeri ilk kez şirket 1 milyar doların altına düşen banka, Kasım 2021'de 40 milyar doların üstünde değerleme ile zirve kaydetmişti.