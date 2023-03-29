Dolar ve Euro ne kadar oldu? (29 Mart 2023)

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:20

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:20

Bugün iç gündemde Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Ankara'da ASO mart ayı meclis toplantısındaki açıklamaları takip edilecek. TBMM'de ayrıca AKP ve İyi Parti grup toplantıları yer alıyor. Düşük faiz, ihracat ve cari fazla odaklı ekonomi politikalarında bankaların kredi faaliyetleri kısıtlanırken, düzenlemelerin faiz gelirleri kaleminde tahribat yaratmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.

Ekonomi yönetimi şu ana kadarki açıklamalarında yürüttüğü politikaları başarılı olarak nitelemiş olsa da, geçen haftalarda ekonomi eski bakanlarından ve ortodoks politikaların uygulayıcısı olarak bilinen Mehmet Şimşek'in Erdoğan ile görüşmesi ekonomi politikasında bir değişime gidip gitmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Bu kapsamda ekonomi politikalarında köklü değişiklikler getirebileceği için 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri piyasalarda yakından takip ediliyor.

HAZİNE'YE 40 MİLYAR TL DAHA AKTARILACAK



TCMB dün olağan kurulu ile 2022 kar dağıtımı onayladı. TCMB depreme 30 milyar TL bağışı ardından Hazine'ye 2022 karından 40 milyar TL daha aktaracak. Bankanın daha önce ödedikleriyle birlikte 2022 kurumlar vergisi ise 20 milyar TL'nin hemen üzerinde.

TCMB'nin dünkü mesajları daha önce maliyet oluşturmadığı söylemleri nedeniyle eleştirilen KKM'nin bilançoya etkisi de yer almıştı. Kavcıoğlu "Döviz ve altından dönüşümlü mevduat hesapları, teminat politikasında yapılan değişiklikler çerçevesinde tutulan TL cinsi menkul kıymetler, TL cinsi zorunlu karşılıklarda değişen faiz maliyeti, yabancı para cinsi zorunlu karşılık komisyonların değişimleri ve TL reeskont senetlerinin reeskont kredilerindeki liralaşma sonucu artışının bilanço üzerindeki toplam etkisi dengede" dedi.

Kavcıoğlu'nun daha önce krediye erişim kısıtları nedeniyle benzer toplantılarda sanayiciler tarafından eleştirilmiş olması nedeniyle Ankara Sanayi Odası'ndaki bugünkü konuşması ve görüşmeleri piyasada yakından takip edilecek.

YARIN PPK ÖZETLERİ İZLENECEK



Küresel piyasalarda bankacılık endişeleri, iç piyasada ise yatırımcı toplantıları ile seçim gündemi takip edilen diğer ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yarın PPK özetleri hafta bitiminde ise S&P Global'in not değerlendirmesi izlenecek.

Yabancı yatırımcılar, mayıs ayında yapılacak seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara'da görüşmeler yapıyor.

Yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları, hatta TL cinsi tahvil piyasasında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim döneminin fırsat yaratıp yaratmayacağını anlamaya çalışıyorlar.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL, bu sabah saat 08.26'da 19.1200/19.1180 seviyesindeydi. TL, şubat başındaki depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1.6 değer kaybı yaşadı.

Serbest piyasada 20.7160 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,7180 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 20,6840 lira olmuştu.



