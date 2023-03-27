Dolar ve Euro ne kadar oldu? (27 Mart 2023)

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:17

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:17

Yatırımcılar, mayıs ayında yapılacak seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara'da görüşmeler yapacak.

Yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları, hatta TL cinsi tahvil piyasasında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim döneminin fırsat yaratıp yaratmayacağını anlamaya çalışacaklar.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutarken, karar metninde de yeni bir mesaj vermedi. Bankanın yarın gerçekleştireceği genel kurul toplantısında ise kâr dağıtım kararı izlenecek. TCMB'nin Hazineye yaklaşık 40 milyar TL daha aktarması, 22 milyar TL civarında da kurumlar vergisi ödemesi bekleniyor.

İç veri gündeminde bugün Mart ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yer alıyor. Hafta bitiminde ise S&P Global'in not değerlendirmesi takip edilecek.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.48'de 19.08/19.08 seviyesindeydi. TL, şubat başındaki depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1.4 değer kaybı yaşadı.

Serbest piyasada 20.5440 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.5460 lira olarak belirlendi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE GÖZLER KRİTİK EŞİKTE

Avrupa Merkez Bankası'nın Fed ve İngiltere Merkez Bankası'ndan daha şahin söylemlerle, daha yüksek bir faiz artışına gitmesinin ardından euro/dolar paritesinde 1,10 seviyesinin aşılabileceği değerlendiriliyor.

Sanayi Bakanlığı'ndan haftasonu paylaşılan bilgilere göre depremin sanayi üzerindeki maliyeti yaklaşık 170 milyar TL oldu. Rapora göre ilgili maliyet altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarından oluşuyor.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ

ABD ve Avrupa borsaları vadeli işlem kontratları, bankaların borçlarını iflasa karşı sigortalama maliyetinin tehlikeli seviyelere yükselmesine rağmen yetkililerin küresel bankacılık sistemindeki sorunların yayılmasını önlemek için çalıştığı beklentisiyle yükselirken Asya borsaları kazanım elde etmekte zorlandı.

Deutsche Bank hisselerinin yüzde 8.5 düşmesi ve bankanın tahvillerini temerrüte karşın sigortalama maliyetlerinin de diğer bankaların kredi iflas takası primi (CDS) olduğu gibi keskin yükselmesi nedeniyle yatırımcı iştahı düşük.