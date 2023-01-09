Dolar ve Euro ne kadar oldu? (3 Ocak 2023)

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:44

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:44

En geç Haziran ayında yapılacak olan ve erkene çekilmesi değerlendirilen cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesinde iktidar ve muhalefetin açıklamaları da yakından izlenecek.

Seçimlerde Altılı Masa olarak adlandırılan muhalefet partileri adayının ismini henüz belirlemedi.

HDP SEÇİMLERE KENDİ ADAYINI ÇIKAACAK



Buna karşılık son olarak Anayasa Mahkemesi tarafından Hazine yardımı hesaplarına bloke konulan HDP seçimlere kendi adayıyla gireceğini açıkladı. Son seçimlerde yüzde 10'un üzerinde oy alan HDP seçmeninin bu seçimde de belirleyici rol oynayacağı düşünüldüğünden iktidar ve muhalefetin tavrı yakından izleniyor.

Bugün kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen açıklama da takip edilecek.

Yarın saat 10.00'da kasım ayı sanayi üretimi ve istidam verileri, çarşamba günü aralık ayı ödemeler dengesi istatistikleri yayımlanacak.

TCMB'DEN TL HAMLESİ



TL'deki keskin değer kayıplarının ardından son yıllarda tasarruf sahiplerinin dövize geçişini tersine çevirmek için bir yıldan uzun süredir çeşitli adımlar atan TCMB, finansal sistemde TL'nin payını artırmak için bir adım daha attı.

Hafta sonunda yapılan düzenleme değişikliğine göre mevduat içinde TL'nin payı yüzde 60'ın altında olan bankaların döviz mevduat için ayırmak oldukları TL cinsi menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Söz konusu oran ekim ayında yüzde 3'ten 5'e yükseltilmişti.

Bu oranın altında kalan bankaların 24 Şubat'tan itibaren mevduatın yüzde 10'u kadar menkul kıymet tutması gerekecek. Belirli eşikleri aşan bankalar ise daha az menkul kıymet ayırabilecek.

DOLAR TL NE KADAR OLDU?

Her ne kadar ekim başından bu yana dolar/TL sınırlı yukarı yönlü bir seyir izlese de, son 17 işlem gününde kur 18.65'lerden 18.77'li seviyelere kadar yükselerek kayıpların yarısını bu dönemde kaydetti.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL, bu sabah 0854'te Cuma kapanışa göre aynı seviye olan 18.7750'den işlem gördü.

Ekim ayından bu yana yükseliş trendi içinde bulunan Borsa İstanbul'da dün sert düşüşlerin ardından iki kere devre kesiciler çalıştı. Endeks geçen hafta üç günde yüzde 9 gerilemesinin ardından cuma günü kayıplarını kısmen telafi ederek haftanın tamamını yüzde 3 kayıpla tamamladı.

EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada Euro 20,0520 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 20,0500 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,0520 lira olarak belirlendi.

Euro/TL’de 30 Kasım 20,02 ile iğne atarak 2022 yılının zirvesini gördü.



EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?



Güne 1,0645 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:36 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 1,0678'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0483, en yüksek 1,0648 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0644 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, ABD'de faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı beklentileri ve Çin'in üç yıldır kapalı olan sınırlarını açmasının ardından küresel ekonomiye dair görünümün iyileşmesiyle yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2.16 yükseldi.

Dolar, yatırımcılar geçen hafta açıklanan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı yönünde beklentileri kuvvetlendiren ekonomik verileri değerlendirirken yatay seyretti.

Dolar endeksi cuma günü yüzde 1.15 düşmesinin ardından bugün yüzde 0.01 artışla 103.720 seviyesini gördü. Dolar endeksi, 2022'de yüzde 8 yükselmişti.