Dolar yeni rekoru gördü!

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:15

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) dün gelen tutanakların arıdından global piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Dolardaki güçlenme en çok da Türk lirasını etkiliyor.

Türk varlıkları dalgalı bir işlem günü yaşıyor. Dolar/TL 18,78'i geçerek yeni rekor seviyeyi gördü. Euro/TL ise 20,04'ün üzerine çıktıktan sonra yeniden 19,95 seviyelerine gevşedi.

Borsada da yüzde 4’e varan kayıplar yaşanırken piyasa hızlı bir şekilde tepki vererek kayıpların bir kısmını toparladı.

Gün içi en düşük seviye olarak 5270 puanın görüldüğü endekste yaşanan düşüşte Aralık sonunda SPK tarafından yayımlanan ve para piyasası fonlarının Pay Senedi Repor Pazarı’nda ters repo sözleşmesi yapmasına yasak getirilmesi ve bu sözleşmelerin teminat gösterilerek kredili işlem yapılamayacak olmasının etkilerinin hissedildiği belirtiliyor.

Öte yandan yılbaşı sonrası piyasanın kâr satışlarına başlamasıyla birlikte algoritma işlemlerinin de ivmeye katılarak satışları daha da derinleştirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge tahvil faizi yüzde 8,61 olurken, Türkiye'nin risk primi de 513 baz puan seviyesinden işlem gördü.