Dolar ve Euro ne kadar oldu? (31 Mart 2023)

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:50

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 09:50

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1.95 değer kaybederken ilk çeyreği ise yüzde 2.5'in altında kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.58'de 19.18 seviyesindeydi. Bu veriler TL'nin değer kaybının deprem sonrası seçime yaklaştıkça bir miktar hızlandığını ancak hala sınırlı kaldığını gösteriyor.

Serbest piyasada 20.8930 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,8950 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 20.9190 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ

Güne 1,0906 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:42 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 1,0899'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0824, en yüksek 1,0927 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0905 seviyesinde kapattı.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA FAİZ ÜST SINIRI KALDIRILDI

Merkez Bankası (TCMB) dün şirketler için faiz üst sınırı olmayan yeni bir TL cinsi KKM ürünü devreye alırken bugün de Hazine bireysellere sunulan TL cinsi KKM'de faiz üst sınırını kaldırdı.

Uygulanan politikalarda kur, kredi, mevduat ve Hazine tahvillerinde yön kamu tarafından belirleniyor. Ekonomi yönetimi kur politikasındaki bu süreci "istikrarlı TL" olarak tanımlıyor. Ancak ihracatçılar rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

DÖVİZE İLGİ ARTIYOR

Mevcut politikalarla dövize ilgiyi dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor.

Depremden sonra artan şekilde son 1.5 yılda atılan tüm adımlar ise döviz talebini azaltmaya veya ülkeye döviz girişini artırmak amacı taşıyor. Bankacılar bu yöndeki adımların 14 Mayıs'ta planlanan seçimlere kadar devam edeceği görüşünde. Seçimler ise ekonomi politikalarında köklü değişimler getirilebileceği için piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Bir bankanın döviz masası müdürü, "TCMB'nin dünkü kararı ileri vadede döviz ödemesi olan ve bunu elindeki TL ile bugünden spot piyada talebe dönüştürmeyi düşünen şirketler için atılmış bir adım. Bu spot piyasada döviz talebini yeni sistemin kullanıldığı kadar azaltacaktır. Bireysel TL faizlerinin serbest burakılması ise yine bireysel tarafta spot döviz talebinin KKM cinsi mevduata yönetlmeyi amaçlıyor. TL mevduat faizi yüzde 30 civarı, TL KKM faizi ise mevcut yüzde 11.5'ten yüzde 20'ye doğru belki biraz üzerine yükselebilir" dedi.

GÜVENLİ VARLIKLARA OLAN TALEP AZALDI

Bugün iç veri gündeminde şubat ayı dış ticaret verileri ile Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma programı yer alıyor. Bugün piyasa kapanışı sonrası S&P Global'in not olası değerlendirmesi de takip edilecek.

Küresel piyasalarda dolar, üst üste ikinci çeyrek dönemi de ekside kapamaya hazırlanırken, yatırımcılar ABD'de faizlerin zirveye yaklaştığını ve doların getiri avantajını yitirmeye başladığını düşünüyorlar.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 102.24 seviyesinde yatay seyrederken, bankacılık sektörüne dair endişelerinin yatışması nedeniyle güvenli varlıklara olan talebin azalmasıyla çeyrek dönemde yüzde 1.3 geriledi.