Dolar ve Euro ne kadar oldu? 4 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:24

Güncelleme: 04.08.2023 - 09:24

Dün açıklanan temmuz ayı enflasyonu (TÜFE) artan vergiler ve TL'deki keskin düşüşle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek aylık yüzde 9.49 yıllık bazda ise yüzde 47.83'e yükselirken, gelecek aylarda da yükselişin sürmesi bekleniyor.

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın bugün İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılması beklenirken, konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak.

ENFLASYON SONRASI ŞiMŞEK'TEN AÇIKLAMA



Şimşek dün enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.

Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51'e ulaşmıştı. Sonrasında ise enflasyon hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL'deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti.

Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda da Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti.

Dolar/TL bu sabah 09.04 itibarıyla, 26.9895 seviyesinde işlem görüyor. Euro TL ise aynı dakikalarda 29.58 bandında işlem görüyor.

Bugün içeride takip edilecek önemli bir veri gündemi bulunmuyor.

YURTDIŞI PİYASALAR

Asya borsaları yükselirken, dolar, yatırımcıların ABD'de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri öncesinde istihdam piyasasının dayanıklı olduğuna işaret eden bir dizi veriyi değerlendirmesiyle dokuz ayın zirvesinden geriledi.

Yatırımcılar ABD'de faizlere ilişkin atılacak adımlar üzerinde etkili olabilecek tarım dışı istihdam verilerini beklerken dolar da, diğer başlıca para birimleri karşısında dört haftanın zirvesinden geriledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi =USD yüzde 0.01 düşüşle 102.44 seviyesine geriledi.