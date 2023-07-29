Bakan Mehmet Şimşek: 'Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisi arttı'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. Şimşek, Yapı Kredi Bankası'ndaki hisse satışını, MNG Kargo'nun DHL tarafından satın alınmasını ve Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklığı geçen haftanın memnuniyet verici işlemleri olarak sıraladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcının ülkeye olan ilgisine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz" diyen Şİmşek, yaptığı ingilzce paylaşımda, önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış görüldüğünü dile getirdi.
Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isteyen Şimşek, "İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: 250 milyon dolar - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı. 5 kattan fazla talep ve 40'a yakın ABD ve Avrupalı ??Yatırımcı" ifadelerini kullandı.
İkinci olarak MNG Kargo'nun DHL tarafından satın alınmasını hatırlatan Şimşek, "Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık" dedi.
Tüm bu işlemlerin, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni gösterdiğini belirten Şimşek, "Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
We are pleased to see a surge in investor interest in Turkish assets. In addition to FDI inflows from GCC countries, expected to surge over the next three years, we have seen an increase in equity and debt deals. I would like to highlight a few recent publicly announced…— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 29, 2023
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