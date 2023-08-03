Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama: Tarih verdi!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:05

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:04

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyonunu 9,49 olarak açıklarken yıllık enflasyon 47,83 olarak duyuruldu. ENAG'a göre ise temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.

Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.”