Dolar ve Euro ne kadar oldu? 4 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:45

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:45

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.

Cuma günü açıklanan İstanbul enflasyonu da ağustosta yüzde 8,8 olarak gerçekleşerek enflasyon baskılarının gücünü koruduğuna dikkat çekti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonu yükseltici unsurların ağustostan sonra yılın geri kalanında da etkili olacağına dikkat çekerken yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığının üst eşiğine yani yüzde 62 seviyesine yakın gerçekleşeceği tahmininde bulunuyor.

Haziran ve temmuzdaki sert kayıpların ardından ağustos ayını yüzde0.9 kazanımla kapattı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL saat 10.30 itibariyle 26.70 seviyesinde işlem görürken cuma gününe göre yatay seyretti.

Euro/TL ise 28.94 seviyesinden işlem görüyor.

DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı'nın yurtdışı ziyareti nedeniyle erken açıklanan ağustos ayı dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 21.2 daralarak 8.9 milyar dolar oldu.

İthalat yüzde 6.3 azalırken, ihracat yüzde 1.6 ile sınırlı artış kaydetti. Dış ticaret açığı 12 aylık olarak bakıldığında ise yüksek seyrini sürdürdü.

Reuters hesaplamalarına göre 12 aylık dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya göre 2.4 milyar dolar azalmış olsa da 120.7 milyar dolar ile geçen yılki seviyenin yüzde 34.3 üzerinde gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalara bakıldığında dolar, yatırımcıların ABD ekonomisinde arzulanan yavaşlamanın gerçekleştiğine ve Fed'in faiz artırımlarının sonuna geldiğine işaret eden tarım dışı istihdam verilerini ardından yönsüz seyir izledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 104.18 seviyesine geriledi ancak 25 Ağustos'ta 104.44 ile kaydedilen iki ayın zirvesine yakın kaldı.

Endeks ağustos ayını yüzde 1.7 artıda bitirdi.

Asya borsaları, Çin'in açıkladığı ekonomiyi destekleyici önlemlerin büyümedeki yavaşlamayı durduracağı beklentileriyle yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.11 yükselirken ABD'de resmi tatil nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı.