Dolar ve Euro ne kadar oldu? 1 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:38

Geçen hafta yatırımcıların tüm beklentilerinin üzerinde 750 baz puan faiz artırımı yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dün yayımladığı toplantı özetlerinde, enflasyondaki güçlü artışın ağustos ayında da devam edeceğine, enflasyonu yükseltici unsurların yılın geri kalanında etkili olacağına dikkat çekti.

Özetlerde faizlerin seviyesi ve para politikasındaki sıkılaştırma konusunda yeni mesaj verilmedi.

Enflasyonda düşüş sürecinin gelecek yıl tesis edileceği belirtilirken, görünümde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkılaştırmanın "gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde" devam edeceği mesajı tekrar edildi.

Faiz kararından önce kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki para hacimlerinin azaltılması için adım atan ve hedef belirleyen TCMB, özetlerde KKM hesaplarına yapılan kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sistemde artan likiditenin yakından izlendiğine de dikkat çekti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Haziran ve temmuzdaki sert kayıpların ardından Ağustos ayını yüzde 0.9 kazanımla kapatan dolar/TL, saat 09.00 itibariyle yatay seyirle 26.7205 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 28.92 seviyesinde işlem görüyor.

KKM SAHİPLERİ HENÜZ NET KARAR VERMEDİ

Faiz artırımının ardından KKM hesaplarının seyri yeni ekonomi yönetiminin performasının bir göstergesi olarak yabancı yatırımcılar tarafından da takip ediliyor.

Bu bağlamda KKM'den çıkan paranın döviz mi gideceği yoksa TL olarak normal mevduat hesaplarında mı kalacağı piyasalar tarafından izleniyor.

Reuters'ın görüştüğü üç bankacı, mevduat faizlerinin son bir haftada, bankalara göre değişmekle beraber 10 puana yakın artış kaydederek nispeten cazip hale geldiğine ancak KKM sahiplerinin henüz net bir karar vermediğini ifade ettiler.

Üç bankacının verdiği ancak sektörün tamamı hakkında gösterge olmayan bilgiye göre, dövizden dönen KKM sahipleri ağırlıklı olarak döviz, bir bölümü ise düz TL mevduata geçmeyi tercih ediyorlar.

KKM'de bulunan tutarın ağustos ortası itibarıyla yaklaşık 125 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

Son olarak BDDK tarafından yayımlanan günlük verilere göre TCMB'nin KKM'yi azaltmak için attığı adımların ardından bankalardaki döviz mevduatı 4.4 milyar dolar artışla 206.2 milyar dolara yükseldi.

KKM'nin seyrini takip açısından BDDK ve TCMB'nin bugün yayımlayacağı bankacılık verileri de takip edilecek.