Memur zammı belli oldu: Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:33

Güncelleme: 03.09.2023 - 10:33

Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Hakem Kurulu kararını açıkladı.

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşına belirlenen zamla birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olarak belirtildi.

Ekonomistler, yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre, TÜFE2nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 seviyesinde olmasını bekliyor.

Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞECEK

Milliyet'te yer alan habere göre, enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları ocakta zamlanmayı beklerken bu rakamın kıdem tazminatını nasıl etkileyeceğini SGK Uzmanı Özgür Kaya detaylarıyla anlattı.

Özgür Kaya'nın kıdem tazminatının tavan ücretinin artacağını belirterek şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatında tavan değişiyor. Kıdem tazminatı tavanı şu an 23.490 lira olarak hesaplanırken Ocak 2024 yılında 33 bin 590 lira olacak. Örnek hesaplamaya göre brüt ücreti 30 bin lira olan ve 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi bu yıl sonunda işten ayrılırsa 234 bin 900 lira kıdem tazminatı alabilecek. Aynı çalışan 1 Ocak'tan itibaren ayrıldığında bu formüllere göre kendi maaşı üzerinden yani 335 bin 900 lira tazminat alabilecek.

HANGİ ÖDEMELER NE KADAR ARTACAK?

Yeni zam oranı ve enflasyon beklentisine göre bugün itibarıyla 5 bin 98 lira olan evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya çıkacak. Tahmini enflasyon artış oranı, maaş katsayısıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya yükselecek.

1 OCAK 2024 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Yüzde 40- 69 arası engelli aylığı 1.874 liradan 2bin 680 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 20 liraya çıkacak. Bu rakamlar 1 ocak 2024 yılından itibaren geçerli olacak."