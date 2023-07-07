Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:54

Resmi gazetede bugün yayımlanan düzenlemelere göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a çıkarıldı.

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

Ayrıca maktu harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.

TBMM'ye iki gün önce sunulan yasal düzenleme ile de kurumlar vergisi bankalar dahil finans kuruluşları için yüzde 25'ten yüzde 30'a, finans dışı kuruluşlar için yüzde 20'den yüzde 25'e yükselecek. Düzenlemeye göre bir kereye mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak. Ayrıca kur korumalı mevduat (KKM) ise maliyeti ve sorumluluğu ile birlikte tamamen Merkez Bankası'na devredilecek.

KDV ARTIŞININ ETKİSİ 30 MİLYAR TL

Ekonomistler dün yılın kalanı için kurumlar vergisi artışının 100 milyar TL'nin üzerinde, ek MTV'nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri yaratacağını hesaplamışlardı. Bugün açıklanan KDV artışının etkisi ise 30 milyar TL civarında hesaplıyorlar. Ayrıca vergi artışlarının enflasyona da belirgin yükselişe neden olması bekleniyor.

TBMM'deki düzenlemede yer alan memur maaşı artışı ise bu yıl için 120 milyar TL'nin üzerinde gider yaratacak. Yasada ve bugün RG'de yayımlanan düzenlemelerde bu kalemlerin dışında da gelir ve gider yaratan birçok değişiklik bulunuyor.

Vergi artışları için yasada "Şubat ayındaki depremlerin ardından ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak ve Hazine nakit rezervini artırmak" gerekçesi belirtilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Twitter paylaşımında mali disiplini yeniden tesis edeceklerini söyledi.

Şimşek mali disiplini, "deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi" olarak özetledi.

TL’DE BÜYÜK DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR

Dolar/TL bugün gördüğü 26.15 seviyesinde tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 08.47'de 26.11 civarındaydı. Euro TL ise saat 09.24'de 28.43 civarında işlem görüyor.

Bugün iç veri gündeminde Haziran ayı nakit dengesi verisi yer alıyor.

Küresel piyasalarda ise ABD özel sektör istihdam verilerinin beklentileri aşmasının yatırımcıların faiz artırımlarının devamını beklemesine neden olurken küresel riskten kaçış da artmış durumda.

ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 5 seviyesinin üzerine yükseldi ve vadeli fiyatlamalara göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl bitmeden iki kez daha faiz artırımına gidebileceği olasılığı kabul görmeye başladı.

PİYASALAR YENİ FAİZ KARARI VE ENFLASYON RAPORUNU BEKLİYOR

Piyasalar TCMB'nin 20 Temmuz'daki faiz kararının ardından 27 Temmuz'daki enflasyon raporunu takip edecekler. TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.